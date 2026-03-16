‘नीतीश CM नहीं, तो मैं MLA नहीं…’ अनंत सिंह ने वोटिंग के बाद किया बड़ा ऐलान; अब चुनाव नहीं लड़ेंगे छोटे सरकार

बिहार में राज्य सभा की पांच सीटों के लिए चल रही वोटिंग के बीच एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब मोकामा से जदयू के विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह अपना वोट डालने विधानसभा पहुंचे। फिलहाल दुलार चंद यादव हत्याकांड के सिलसिले में बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह, कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस पहरे के बीच विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान उनका जाना-पहचाना अंदाज नजर आया, चमकदार सफेद शर्ट, काला चश्मा और माथे पर तिलक। लेकिन वोट डालने के बाद उन्होंने जो बातें कहीं, उसने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है।