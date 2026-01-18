जेल में बंद अनंत सिंह ने अस्पताल में सरेआम पी सिगरेट, वीडियो वायरल होते ही RJD ने कहा- नीतीश जी का दुलारा खलनायक

Anant Singh Viral Video: बिहार की राजनीति में एक बार फिर बाहुबली अनंत सिंह सुर्खियां बटोर रहे हैं। मोकामा से JDU विधायक और फिलहाल बेउर जेल में बंद अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पटना के IGIMS अस्पताल के परिसर में सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद RJD ने नीतीश सरकार की कानून-व्यवस्था और अनंत सिंह को कथित तौर पर मिल रहे 'VIP ट्रीटमेंट' पर सवाल उठाए हैं।