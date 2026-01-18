PK और RCP की JDU में होगी वापसी? ललन सिंह ने कर दिया क्लियर, कहा- नीतीश को मिट्टी में मिलाने…

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही यह चर्चा कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की जनतादल (यूनाइटेड) में वापसी तय मानी जा रही है, उस पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रविवार को सार्वजनिक रूप से विराम लगा दिया। लखीसराय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोनों को लेकर बेहद सख्त और तंज भरा रुख जताया और कहा कि पार्टी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है।