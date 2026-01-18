PK और RCP की JDU में होगी वापसी? ललन सिंह ने कर दिया क्लियर, कहा- नीतीश को मिट्टी में मिलाने…

केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (Photo-IANS)
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही यह चर्चा कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की जनतादल (यूनाइटेड) में वापसी तय मानी जा रही है, उस पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रविवार को सार्वजनिक रूप से विराम लगा दिया। लखीसराय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोनों को लेकर बेहद सख्त और तंज भरा रुख जताया और कहा कि पार्टी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है।
लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या प्रशांत किशोर की जेडीयू में वापसी होने वाली है, तो ललन सिंह ने पहले चौंकाने वाले अंदाज़ में पूछा, “कौन? कौन प्रशांत किशोर?” बाद में उन्होंने कहा कि वे PK को किसी गंभीर राजनीतिक संदर्भ में नहीं देखते और न ही जदयू में उनकी किसी प्रकार की भूमिका को लेकर कोई चर्चा है।
ललन सिंह ने कहा, "कुछ साल पहले वह (प्रशांत किशोर) अभियान चलाते थे और फिर उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और कहते थे कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। जो यह कहते हों कि जदयू को 25 सीट आएगी तो राजनीति छोड़ देंगे, उनसे पूछिए अभी भी राजनीति में हैं क्या? नीतीश कुमार तो 85 सीट जीत गए। वो तो मिट्टी में मिला रहे थे नीतीश कुमार को, क्या-क्या नहीं बोले, भद्दी-भद्दी बात बोले। तो ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है।”
पत्रकारों ने पूर्व जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की संभावित ‘घर वापसी’ पर सवाल किया तो ललन सिंह ने कहा कि उनके लिए भी जेडीयू में कोई जगह नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा, “72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। JDU के समर्पित कार्यकर्ता और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग फिर यहां आकर क्या करेंगे? ऐसे लोगों का यहां कोई स्थान नहीं है।"
सीटों को लेकर ललन सिंह की यह टिप्पणी 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों की सीट संख्या को लेकर थी, जब जेडीयू सीटों में बड़ी गिरावट आई थी और उस समय संगठन व टिकट वितरण में आरसीपी की भूमिका पर पार्टी की अंदरूनी नाराजगी चर्चा में रही थी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग