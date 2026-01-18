18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना हॉस्टल कांड: SIT ने अस्पताल में 2 घंटे तक ली तलाशी, डॉ. सतीश ने कैंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ASP भी सवालों से बचे

पटना हॉस्टल कांड की जांच कर रही SIT टीम ने उन दो अस्पतालों की तलाशी ली, जहां NEET छात्र का इलाज हुआ था। तलाशी के दौरान कई रिकॉर्ड जब्त किए गए, जबकि अस्पताल के प्रबंधक डॉ. सतीश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। ASP भी मीडिया के सवालों से बचते दिखे।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 18, 2026

पटना हॉस्टल कांड

प्रभात मेमोरियल अस्पताल

पटना हॉस्टल कांड: पटना में NEET परीक्षा की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। रविवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने दो अस्पतालों का दौरा किया और करीब दो घंटे तक अहम दस्तावेज, रिकॉर्ड और बयान इकट्ठा किए। इस बीच, ASP और अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर समेत मामले से जुड़े कई लोग सवालों से बचते दिखे।

SIT ने प्रभात मेमोरियल अस्पताल में दो घंटे बिताए

SIT की टीम सुबह पटना के प्रभात मेमोरियल हीरामाती अस्पताल पहुंची। टीम में ASP सदर अभिनव, सचिवालय के SDPO और मेडिकल टीम के सदस्य शामिल थे। तलाशी और पूछताछ करीब दो घंटे तक चली। कई मेडिकल पेपर, हिस्ट्री शीट और इलाज के रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, SIT इस बात की जांच कर रही है कि छात्रा को अस्पताल में भर्ती होने के बाद क्या इलाज मिला और किस आधार पर उसे रेफर किया गया। वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या अस्पताल ने समय पर पुलिस या परिवार वालों को जानकारी दी थी।

पहले सहज सर्जरी नर्सिंग होम में भी जांच की गई

इससे पहले, SIT की टीम सहज सर्जरी नर्सिंग होम गई थी, जहां छात्रा का शुरुआती इलाज हुआ था। यह अस्पताल जाने-माने डॉक्टर और IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह का है। काउंटर पर और डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ की गई। यह वही अस्पताल है जहां से छात्रा को बाद में रेफर किया गया था।

ASP ने कहा जांच जारी है

जब मीडिया ने अस्पताल के बाहर ASP अभिनव से सवाल किया, तो उन्होंने कहा, "हर पहलू पर जांच चल रही है। जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस समय कुछ भी शेयर नहीं किया जा सकता।" इसके बाद उन्होंने माइक से दूरी बना ली और कहा कि SIT को बिना किसी दबाव के अपनी जांच करने दी जानी चाहिए। उन्होंने मीडिया के लगातार सवालों का कोई साफ जवाब नहीं दिया और चले गए।

डॉ. सतीश की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द

छात्रा की मौत के बाद, हीरामाती प्रभात मेमोरियल अस्पताल के CMD डॉ. सतीश कुमार सिंह ने रविवार को दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी। हालांकि, कुछ ही घंटों बाद अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा कि चल रही SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) जांच के कारण इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव नहीं है। अस्पताल ने कहा कि SIT मामले की जांच कर रही है और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संभव नहीं है। जांच से संबंधित जानकारी SIT द्वारा दी जाएगी।

छात्रावास के बाहर छात्राओं का हंगामा

इस बीच, रविवार को छात्रों ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लड़कियां रविवार की छुट्टी के बाद अपना सामान लेने आई थीं, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। छात्राओं ने कहा, "हमें अपना सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा जा रहा है। हमारी परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू हो रही हैं और हमारी किताबें यहीं हैं। हम पुलिस स्टेशन क्यों जाएं? हम अब इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे।" हॉस्टल बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने पलटा केस

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि छात्रा ने डेढ़ से दो घंटे तक संघर्ष किया। रिपोर्ट में उसके प्राइवेट पार्ट्स और शरीर पर चोट के निशान मिले। इसके बाद, पुलिस ने पहली बार रेप की संभावना की पुष्टि की। परिवार पहले दिन से ही रेप का आरोप लगा रहा था, जबकि पुलिस शुरू में इसे आत्महत्या बता रही थी।

कॉल डिटेल्स जांच रही पुलिस

जांच का अगला चरण अब डिजिटल सबूतों पर केंद्रित है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उन नंबरों की एक लिस्ट तैयार कर रही है जिनसे छात्रा ने घटना के दिन और उससे पहले संपर्क किया था। कुछ नंबरों की पहचान की गई है जिनसे उसका सबसे ज़्यादा संपर्क था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और लोकेशन डेटा के आधार पर, SIT इन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है।

ये भी पढ़ें

रेप और हत्या की वारदातें गिनाकर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, कहा- लड़ाई कैसे लड़ी जाती…
पटना
एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

18 Jan 2026 03:49 pm

Published on:

18 Jan 2026 03:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना हॉस्टल कांड: SIT ने अस्पताल में 2 घंटे तक ली तलाशी, डॉ. सतीश ने कैंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ASP भी सवालों से बचे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.