पटना हॉस्टल कांड: SIT ने अस्पताल में 2 घंटे तक ली तलाशी, डॉ. सतीश ने कैंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ASP भी सवालों से बचे

इस बीच, रविवार को छात्रों ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लड़कियां रविवार की छुट्टी के बाद अपना सामान लेने आई थीं, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। छात्राओं ने कहा, "हमें अपना सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा जा रहा है। हमारी परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू हो रही हैं और हमारी किताबें यहीं हैं। हम पुलिस स्टेशन क्यों जाएं? हम अब इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे।" हॉस्टल बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।