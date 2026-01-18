रेप और हत्या की वारदातें गिनाकर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, कहा- लड़ाई कैसे लड़ी जाती…

Bihar News: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में रेप, हत्या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि बिहार में डबल इंजन वाली NDA सरकार अत्याचार करने वालों के लिए एक भरोसेमंद हथियार बन गई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि BJP-JDU गठबंधन सरकार अपराधियों को बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, जबकि विरोध करने वालों और पीड़ितों के साथ खड़े होने वालों को दबा रही है।