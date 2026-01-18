18 जनवरी 2026,

पटना

रेप और हत्या की वारदातें गिनाकर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, कहा- लड़ाई कैसे लड़ी जाती…

Bihar News: तेजस्वी यादव ने राज्य में रेप और हत्या की हाल की घटनाओं को लेकर बिहार सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने बिहार सरकार पर अपराधियों को बचाने और विरोध करने वालों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जनता जानती है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 18, 2026

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार

राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)

Bihar News: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में रेप, हत्या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि बिहार में डबल इंजन वाली NDA सरकार अत्याचार करने वालों के लिए एक भरोसेमंद हथियार बन गई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि BJP-JDU गठबंधन सरकार अपराधियों को बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, जबकि विरोध करने वालों और पीड़ितों के साथ खड़े होने वालों को दबा रही है।

तेजस्वी ने तीन मामलों का किया जिक्र

तेजस्वी यादव ने तीन हाल की घटनाओं का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप और हत्या, खगड़िया में चार साल की बच्ची के साथ जघन्य रेप और हत्या और पटना में जहानाबाद की एक NEET छात्रा के साथ रेप और हत्या यह दिखाती है कि यह सरकार निर्मम, क्रूर और अमानवीय हो चुकी है। इन मामलों में पुलिस कार्रवाई के बारे में, उन्होंने कहा कि पुलिस या तो कमजोर दिख रही है या राजनीतिक दबाव में काम कर रही है।

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और लाठीचार्ज के आरोप

तेजस्वी ने दावा किया कि खगड़िया और पटना में विरोध प्रदर्शनों के दौरान, पुलिस ने पीड़ितों के परिवारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और RJD नेताओं पर लाठीचार्ज किया और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए। उन्होंने सवाल किया कि क्या पीड़ितों के दुख को साझा करना और न्याय की मांग करना अपराध है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों और बलात्कारियों के साथ "मेहमानों" जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि न्याय की मांग करने वालों को जेल भेजा जा रहा है।

मुख्यमंत्री पर उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री की चुप्पी आपराधिक है। शायद मीडियाकर्मियों को भी याद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार मीडिया से कब बात की थी। मशीनरी से बनी सरकार का अत्याचार और शोषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

तेजस्वी ने लिखा कि वोट खरीदकर बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार पूरे बिहार में नाबालिग लड़कियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर रही है। क्योंकि ये अत्याचार सत्ता में बैठे लोगों के समर्थन से हो रहे हैं, इसलिए सरकारी अधिकारी रौंगटे खड़े करने वाली इन वीभत्स घटनाओं पर मौन धारण कर महात्मा बनने का स्वांग रच रहे है।

लोग जानते हैं कि कैसे लड़ना है

तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट का अंत एक चेतावनी के साथ किया। उन्होंने लिखा कि सत्ता प्रायोजित एवं सत्ता संरक्षित अपराधी तथा सरकार में बैठे उनके निर्देशक अगर अपना अत्याचार बंद नहीं करते है तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है यह जनता द्वारा दिखा दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

रेप और हत्या की वारदातें गिनाकर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, कहा- लड़ाई कैसे लड़ी जाती…

