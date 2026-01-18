पटना हॉस्टल कांड: अस्पताल से थाने तक साजिश? ADG से मिलकर पीड़िता की मां ने किए खौफनाक खुलासे

पीड़िता की मां ने चित्रगुप्त नगर की SHO रोशनी कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रोशनी कुमारी शुरू से ही मामले को रफा-दफा करना चाह रही थी। उन्होंने शुरू से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तत्काल चित्रगुप्त नगर थाना से हटाया जाना चाहिए। वे वहां रहकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। बहरहाल इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को लेकर एम्स (AIIMS) में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। जो कि मौत के कारणों और साक्ष्यों की गहन समीक्षा करेगा। पुलिस ने इस मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य मेडिकल बोर्ड को सौंप दिए हैं।