तेज प्रताप और बेटी रोहिणी की नहीं सुनेंगे लालू, तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी?

लालू यादव और तेजस्वी यादव (फ़ोटो-Lalu Yadav FB)
Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अपने संगठन और नेतृत्व ढांचे में बड़े बदलाव की ओर बढ़ता दिख रहा है। 16 व 17 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में चुनावी पराजय, संगठन की स्थिति और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, "पार्टी में गिद्धों की पहचान कर उन्हें ठिकाने लगाने के बाद ही किसी भी समीक्षा की सार्थकता साबित होगी।"
पारिवारिक कलह और रोहिणी-तेज प्रताप की नाराजगी के बावजूद, पार्टी ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। पार्टी का फोकस तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से नेतृत्व का केंद्र बनाने की ओर जाता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार, 25 जनवरी को होने वाली कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर गंभीरता से विचार हो सकता है।
समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। एक RJD नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “तेजस्वी जी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी की सीटें 80 से घटकर 35 रह गई हों, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में पार्टी को विधानसभा चुनाव में 30 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। सभी नेताओं ने उन पर पूरा भरोसा जताया।” नेता ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे माहौल में तेजस्वी को जल्द ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने यह स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में RJD की राजनीति मुख्य रूप से NDA सरकार की नीतियों का विरोध करने तक सीमित रह गई थी। समीक्षा बैठक में यह फैसला हुआ कि पार्टी आगे से जन-संपर्क आधारित राजनीतिक संवाद पर अधिक ध्यान देगी।
बैठक के बाद RJD के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, “हमने बजट सत्र के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। हम बिहार के लिए एक विशेष पैकेज और गेहूं और मक्का के लिए MSP पर जोर देते रहेंगे, हम गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की स्पष्ट परिभाषा की लड़ाई को तेज करेंगे।"
समीक्षा बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया X पर लिखा, “समीक्षा का दिखावा करने के बजाय आत्म-मंथन और जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। समीक्षा तभी सार्थक होगी जब पार्टी गिद्धों की पहचान कर उन्हें हटाने का साहस दिखाए।” यह पहली बार नहीं है जब रोहिणी ने सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी हो। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने RJD के राज्यसभा सांसद व तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को निशाने पर लिया था।
RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 जनवरी को पटना में होने जा रही है। बैठक में संगठनात्मक पुनर्गठन, चुनाव बाद पार्टी की राजनीतिक दिशा और नेतृत्व में बदलाव जैसे पर चर्चा होनी है। इस बैठक में 85 स्थायी सदस्यों सहित लगभग 200 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। अध्यक्षता स्वयं लालू प्रसाद यादव करेंगे।
