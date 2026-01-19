तेज प्रताप और बेटी रोहिणी की नहीं सुनेंगे लालू, तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी?

समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। एक RJD नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “तेजस्वी जी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी की सीटें 80 से घटकर 35 रह गई हों, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में पार्टी को विधानसभा चुनाव में 30 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। सभी नेताओं ने उन पर पूरा भरोसा जताया।” नेता ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे माहौल में तेजस्वी को जल्द ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है।