राजस्थान के युवक ने पटना हॉस्टल कांड में घिरे अस्पताल पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- मेरे भाई को मार डाला, लूट लिए लाखों

पटना का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जो पहले से ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड के बाद विवादों में घिरा हुआ था, अब एक नए आरोप का सामना कर रहा है। इस बार यह आरोप राजस्थान के एक युवक ने लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक का दावा है कि उसके छोटे भाई की मौत हॉस्पिटल की लापरवाही और इलाज में देरी की वजह से हुई। उसने आरोप लगाया कि न सिर्फ मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी थी, बल्कि हॉस्पिटल ने उनसे लाखों रुपये भी ऐंठे और आखिर में सिर्फ शव सौंप दिया।