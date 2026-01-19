पिता लालू यादव के लिए फिर छलका तेज प्रताप का प्रेम, बोले- तू है तो लगता है…

जनशक्ति जनता दल (JJD) के आधिकारिक X हैंडल से एक AI जनरेटेड वीडियो साझा किया गया, जिसे तेज प्रताप यादव ने री-पोस्ट किया। 19 सेकेंड के इस वीडियो में तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं और पीछे से एक भावुक वॉयसओवर चलता है, “तू है तो लगता है सब मिल गया है मुझे, तेरे अलावा दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू मुस्कुराए, तू खिलखिलाए, सारी खुशियां तेरे कदमों में बिछ जाएं… बस इतना ही मांगना है रब से। बाकी तो तेरे संग होने से सब मिल गया है मुझे।”