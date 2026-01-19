19 जनवरी 2026,

सोमवार

पटना

पिता लालू यादव के लिए फिर छलका तेज प्रताप का प्रेम, बोले- तू है तो लगता है…

Bihar News: तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पिता के लिए प्यार जाहिर किया है। जन शक्ति जनता दल द्वारा शेयर किए गए एक इमोशनल AI-जेनरेटेड वीडियो को रीपोस्ट करते हुए, तेज प्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए अपने गहरे प्यार और सम्मान को बताया।

2 min read
पटना

image

Anand Shekhar

Jan 19, 2026

bihar news

लालू यादव और तेज प्रताप यादव (फोटो- X@ JJD)

Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे एवं जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक नई पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने पिता लालू यादव के लिए अपना प्यार साफ दिखाया है।

AI वीडियो में दिखा पिता-पुत्र का भावुक पल

जनशक्ति जनता दल (JJD) के आधिकारिक X हैंडल से एक AI जनरेटेड वीडियो साझा किया गया, जिसे तेज प्रताप यादव ने री-पोस्ट किया। 19 सेकेंड के इस वीडियो में तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं और पीछे से एक भावुक वॉयसओवर चलता है, “तू है तो लगता है सब मिल गया है मुझे, तेरे अलावा दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू मुस्कुराए, तू खिलखिलाए, सारी खुशियां तेरे कदमों में बिछ जाएं… बस इतना ही मांगना है रब से। बाकी तो तेरे संग होने से सब मिल गया है मुझे।”

चूड़ा-दही की दावत से माहौल नरम हुआ

मकर संक्रांति पर आयोजित दही-चूड़ा भोज ने पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। दिल्ली में करीब आठ महीने बाद पिता से मुलाकात के दौरान तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव को इस भोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। लालू यादव ने न सिर्फ निमंत्रण स्वीकार किया बल्कि कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले पहुंचे और काफी देर तक मौजूद रहे। जब वे वापस लौट रहे थे, तो तेज प्रताप ने उनके चरण छुए और आशीर्वाद लिया।

उस वक्त भी भावुक होकर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, "एक अरसे बाद आज हमारे परम आदरणीय पिता लालू प्रसाद यादव जी से हमारी यह मुलाकात मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी के आगमन हेतु दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं।" तेज प्रताप ने इस दौरान पूरे हर्षोल्लास और गर्मजोशी के साथ लालू यादव को अंगवस्त्र भेंट किया था।

तेज प्रताप यादव को लालू ने पार्टी और परिवार से किया था बेदखल

मई 2025 में लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से छह साल के लिए निकाल दिया और परिवार से भी बेदखल कर दिया था। यह फैसला तब लिया गया जब तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह 'अनुष्का यादव' नाम की एक महिला के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में थे।

इसके बाद, लालू ने X पर पोस्ट किया कि तेज प्रताप का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार, सार्वजनिक आचरण की अनदेखी और निजी जीवन में नैतिक मूल्यों का उल्लंघन परिवार के मूल्यों और सामाजिक न्याय के लिए पार्टी के संघर्ष के खिलाफ था। इसलिए, उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्काषित किया जा रहा है और परिवार से भी बेदखल किया जा रहा है।

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

तेज प्रताप यादव

Published on:

19 Jan 2026 08:10 am

Hindi News / Bihar / Patna / पिता लालू यादव के लिए फिर छलका तेज प्रताप का प्रेम, बोले- तू है तो लगता है…

