दोषी पाताल में हो तो भी खोज निकालेंगे… पटना हॉस्टल कांड पर भड़के जीतन राम मांझी

मीडिया से बात करते हुए मांझी ने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, “यह ऐसी घटना है जिससे मनुष्य भी शर्मसार हो जाए। समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं। अपराधियों पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।” मांझी ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर अब कोई नहीं है।