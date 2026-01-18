दोषी पाताल में हो तो भी खोज निकालेंगे… पटना हॉस्टल कांड पर भड़के जीतन राम मांझी

जीतन राम मांझी (फोटो-IANS)
Bihar News: पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की संदिग्ध मौत और पोस्टमॉर्टम में सामने आए यौन उत्पीड़न के तथ्य के बाद बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों गर्म हैं। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी और सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया।
मीडिया से बात करते हुए मांझी ने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, “यह ऐसी घटना है जिससे मनुष्य भी शर्मसार हो जाए। समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं। अपराधियों पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।” मांझी ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर अब कोई नहीं है।
मांझी ने कहा कि राज्य सरकार ने घटना के तुरंत बाद SIT गठित कर जांच शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने दो बार यह भी कहा कि मामला CBI ने टेकअप कर लिया है, हालांकि राज्य सरकार की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने कहा, “चाहे अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, पाताल में होगा तो भी निकालकर जेल में डालेंगे।”
शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में सबसे ज्यादा सवाल अस्पताल की भूमिका पर उठ रहे हैं। पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने स्वीकार किया कि छात्रा के साथ यौन हिंसा हुई थी, जबकि मृत्यु से पहले अस्पताल में भर्ती के दौरान इसे आत्महत्या बताया जा रहा था।
मांझी ने इस पर कहा, “अगर जांच में यह पाया जाता है कि डॉक्टरों या अस्पताल स्टाफ ने साक्ष्य छिपाए हैं या रिपोर्ट में हेरफेर किया है तो वे भी मुख्य आरोपी के बराबर दोषी माने जाएंगे।” उन्होंने चेतावनी दी कि न्याय में बाधा डालने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मांझी ने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, “इसमें कहीं भी दिक्कत आई तो मैं गृह मंत्रालय से भी बात करूंगा। पीड़ित को इंसाफ मिलना ही चाहिए।”
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग