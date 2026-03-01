ये तो हद हो गई, एडमिट कार्ड पर लगा दी कुत्ते की फोटो

अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर कुत्ते की फोटो लगाने से सरकारी सिस्टम सवालों के घेरे में है। लोग सरकारी सिस्टम से हुई इस बड़ी गलती पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी ऑफिसों में कार्यरत कर्मचारियों के नकारेपन की निंदा कर रहे हैं। अभ्यर्थी के शुभचिंतकों का कहना है कि सरकारी व्यवस्था में इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वजह से यह गलती हुई है तो जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी किसी की समस्या को नहीं समधते हैं। अभ्यर्थी की परीक्षा निकट है और वह फोटो अपडेट कराने के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। लोगों का कहना है कि इस गलती के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।