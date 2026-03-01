‘सिलेंडर नहीं तो खाना छोड़ दो’: खाद्य मंत्री के बयान पर मचा बवाल, विपक्ष ने बताया ‘शर्मनाक’

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा, 'जब शास्त्री जी को (भोजन की कमी से) कष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा, चलो एक काम करते हैं: हर सोमवार को एक समय का भोजन छोड़ देते हैं। यानी सप्ताह में एक बार का भोजन। अगर ऐसा हुआ, तो हमें अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जी सकेंगे। हमें भी इससे सीखना चाहिए… आत्मसम्मान से जीना चाहिए और संसाधनों का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए।' उन्होंने लोगों से LPG का संयम से इस्तेमाल करने की सलाह दी। सात बार कोलार से लोकसभा सांसद मुनीयप्पा ने स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि होटल, मैरिज हॉल और अन्य कमर्शियल संस्थानों को सप्लाई में कठिनाई हो रही है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्टलों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।