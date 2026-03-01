8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! खुला 8वें वेतन आयोग का पोर्टल, अब आप रख पाएंगे अपनी बात

यह कदम 8वें वेतन आयोग की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नवंबर 2025 में गठित हुआ था। आयोग लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। कर्मचारी संगठनों जैसे AITUC ने पहले ही फिटमेंट फैक्टर 3.0, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, वार्षिक इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6%, नई DA फॉर्मूला, लीव एनकैशमेंट लिमिट 300 से 450 दिनों तक बढ़ाने, कैशलेस मेडिकल सुविधा, मासिक धर्म अवकाश, पितृत्व अवकाश विस्तार, उच्च जोखिम भत्ते और 15 लाख रिक्त पदों पर भर्ती जैसी मांगें रखी हैं। कुछ संगठन न्यूनतम वेतन 46,000 से 54,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।