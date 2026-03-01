LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें नए नियम, वरना करना पड़ेगा लंबा इंतजार

LPG Cylinder New Rule| Image Source: ChatGpt
LPG Gas Cylinder Rules Changed: ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वैश्विक LPG सप्लाई प्रभावित होने से भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ी है, जिससे कुछ इलाकों में अफवाहें और कतारें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले (ग्रेटर नोएडा-नोएडा) में प्रशासन ने बुकिंग और डिलीवरी के नियम सख्त कर दिए हैं ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग रोकी जा सके। अब सिलेंडर डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP (वन टाइम पासवर्ड) का वेरिफिकेशन अनिवार्य है-बिना OTP दिए डिलीवरी नहीं होगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम ने स्पष्ट किया, 'अब पिछले डिलीवरी डेट से 25 दिन बाद ही सिंगल कनेक्शन वाले उपभोक्ता नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं, जबकि डबल कनेक्शन वाले को 30 दिन इंतजार करना होगा। पहले बुक करने वाले को पहले डिलीवरी मिलेगी। OTP रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा और डिलीवरी बॉय को बताना होगा।' उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले में LPG, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। पैनिक सिचुएशन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। नियम बदलाव केवल ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने गैस एजेंसी ऑपरेटरों के साथ बैठक की और घरेलू गैस में कोई कमी न होने का निर्देश दिया। ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। अधिकारी ने कहा, कृपया ऑफलाइन कैश एजेंसियों से ही सिलेंडर बुक करें, अन्य स्रोतों से न लें।
यह बदलाव केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप है, जहां हाल ही में घरेलू LPG रिफिल बुकिंग का न्यूनतम अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके। कई राज्यों में यह नियम लागू हो रहा है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में OTP वेरिफिकेशन को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में जोड़ा गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट रखें और समय पर बुकिंग करें।
नए नियम से कुछ देरी हो सकती है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित है। अगर अफवाहें फैलीं तो और सख्ती हो सकती है। उपभोक्ता IVRS, WhatsApp या मिस्ड कॉल से बुकिंग जारी रख सकते हैं, लेकिन OTP वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि स्टॉक पर्याप्त है, घबराहट न फैलाएं। स्थिति पर नजर बनी हुई है, और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है।
