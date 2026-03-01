LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें नए नियम, वरना करना पड़ेगा लंबा इंतजार

LPG Gas Cylinder Rules Changed: ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वैश्विक LPG सप्लाई प्रभावित होने से भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ी है, जिससे कुछ इलाकों में अफवाहें और कतारें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले (ग्रेटर नोएडा-नोएडा) में प्रशासन ने बुकिंग और डिलीवरी के नियम सख्त कर दिए हैं ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग रोकी जा सके। अब सिलेंडर डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP (वन टाइम पासवर्ड) का वेरिफिकेशन अनिवार्य है-बिना OTP दिए डिलीवरी नहीं होगी।