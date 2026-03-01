11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें नए नियम, वरना करना पड़ेगा लंबा इंतजार

LPG Cylinder Booking New Rule: ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत में LPG सप्लाई प्रभावित होने की खबर सामने आ रही है। इसी बीच गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 11, 2026

LPG Cylinder New Rule

LPG Cylinder New Rule| Image Source: ChatGpt

LPG Gas Cylinder Rules Changed: ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वैश्विक LPG सप्लाई प्रभावित होने से भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ी है, जिससे कुछ इलाकों में अफवाहें और कतारें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले (ग्रेटर नोएडा-नोएडा) में प्रशासन ने बुकिंग और डिलीवरी के नियम सख्त कर दिए हैं ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग रोकी जा सके। अब सिलेंडर डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP (वन टाइम पासवर्ड) का वेरिफिकेशन अनिवार्य है-बिना OTP दिए डिलीवरी नहीं होगी।

सिलेंडर लेते समय देना होगा OTP, वरना नहीं मिलेगी डिलीवरी

जिला आपूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम ने स्पष्ट किया, 'अब पिछले डिलीवरी डेट से 25 दिन बाद ही सिंगल कनेक्शन वाले उपभोक्ता नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं, जबकि डबल कनेक्शन वाले को 30 दिन इंतजार करना होगा। पहले बुक करने वाले को पहले डिलीवरी मिलेगी। OTP रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा और डिलीवरी बॉय को बताना होगा।' उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले में LPG, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। पैनिक सिचुएशन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। नियम बदलाव केवल ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए हैं।

सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव

जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने गैस एजेंसी ऑपरेटरों के साथ बैठक की और घरेलू गैस में कोई कमी न होने का निर्देश दिया। ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। अधिकारी ने कहा, कृपया ऑफलाइन कैश एजेंसियों से ही सिलेंडर बुक करें, अन्य स्रोतों से न लें।

25 दिन बाद मिलेगा दूसरा सिलेंडर

यह बदलाव केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप है, जहां हाल ही में घरेलू LPG रिफिल बुकिंग का न्यूनतम अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके। कई राज्यों में यह नियम लागू हो रहा है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में OTP वेरिफिकेशन को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में जोड़ा गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट रखें और समय पर बुकिंग करें।

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता

नए नियम से कुछ देरी हो सकती है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित है। अगर अफवाहें फैलीं तो और सख्ती हो सकती है। उपभोक्ता IVRS, WhatsApp या मिस्ड कॉल से बुकिंग जारी रख सकते हैं, लेकिन OTP वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि स्टॉक पर्याप्त है, घबराहट न फैलाएं। स्थिति पर नजर बनी हुई है, और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है।

ये भी पढ़ें

गुजरात आ रहे थाई कार्गो शिप पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला, आग लगने के बाद निकाले गए 20 क्रू मेंबर
राष्ट्रीय
Iran Attacks Cargo Ship Gujarat Port

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Mar 2026 09:56 pm

Published on:

11 Mar 2026 09:54 pm

Hindi News / National News / LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें नए नियम, वरना करना पड़ेगा लंबा इंतजार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ये तो हद हो गई, एडमिट कार्ड पर लगा दी कुत्ते की फोटो

Dog photo on admit card (AI Image)
राष्ट्रीय

ममता सरकार का बड़ा फैसला: गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाए

west bengal CM Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

अरब में तेल डिपो पर हमले: क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल

Pachpadra-Refinery
राष्ट्रीय

अरब में महाविनाश: क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

कारोबार

बड़ा झटका: लोकसभा में गिरा ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

Amit shah on no confidence motion of Speaker Om Birla
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.