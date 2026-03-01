CNG Crisis: पेट्रोल-डीजल नहीं, बंगाल में गैस की भारी किल्लत, ममता बनर्जी ने लिया कड़ा एक्शन

CNG Shortage : वैश्विक स्तर पर चल रहे ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व के तनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में ईंधन (Bengal Gas Crisis) की स्थिति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee News) ने साफ कर दिया है कि आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कमी (Petrol Diesel Supply)से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि राज्य में सीएनजी गैस की आपूर्ति (CNG Shortage India) प्रभावित हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जमाखोरी (Bengal Gas Crisis)और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। राज्य में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए नोडल अधिकारी तैनात होंगे और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी