LPG Crisis: भारत में गैस की किल्लत पर पीएम मोदी की हाई-लेवल मीटिंग, जानें क्या हैं ताज़ा हालात

Gas Supply : भारत में इन दिनों रसोई गैस आपूर्ति (Gas Supply) को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय (हाई-लेवल) बैठक की है। बैठक में मोदी ने मंत्रियों से कहा ​कि जनता को गैस आपूर्ति में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मिडिल ईस्ट संकट का लोगों पर असर न पड़े।मोदी ने कहा, सभी मंत्रालय मिल कर काम करें। बैठक में बताया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति की समय सीमा बढ़ाई गई है। इस अहम बैठक में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) और विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) भी खासतौर पर मौजूद रहे। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे भू-राजनीतिक बदलावों का सीधा असर अब हमारी और आपकी रसोई तक पहुंच गया है।