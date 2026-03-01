PM किसान की नई किस्त का ऐलान: बिहार के 73 लाख किसानों को इस दिन मिलेगा 2000 रूपये का लाभ

PM किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को किसानों के खातों में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम से इस किस्त की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को बताया कि राज्य के 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये की राशि दी जाती है।