11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

PM किसान की नई किस्त का ऐलान: बिहार के 73 लाख किसानों को इस दिन मिलेगा 2000 रूपये का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 11, 2026

PM Kisan Samman Nidhi

पीएम किसान सम्मान निधि (फोटो-पत्रिका)

PM किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को किसानों के खातों में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम से इस किस्त की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को बताया कि राज्य के 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये की राशि दी जाती है।

अभी 2000 मिलेंगे

इस बीच यह चर्चा थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के साथ-साथ बिहार सरकार की ओर से कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तहत 1000 रुपये भी किसानों के खातों में भेजे जाएंगे। हालांकि, बिहार सरकार की ओर से यह राशि नहीं भेजी जाएगी। यानी 13 मार्च (शुक्रवार) को किसानों के खातों में 3000 रुपये नहीं, बल्कि केवल 2000 रुपये ही आएंगे।

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिलता है।

बैंक खातों को एनपीसीआई से लिंक

उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों को इस योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की ओर से किसानों का व्यापक स्तर पर पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही आधार सत्यापन और बैंक खातों को एनपीसीआई से लिंक करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, ताकि योजना की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंच सके।

कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का पैसा अभी नहीं

पीएम किसान योजना की तर्ज पर बिहार सरकार ने राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत बिहार सरकार ने किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये देने की घोषणा की है।

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि बिहार सरकार की ओर से दिए जाने वाले 3,000 रुपये इसके अतिरिक्त हैं।

बिहार सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि आगामी पीएम किसान किस्त के साथ ही कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की राशि भी किसानों के खातों में भेजी जाएगी। ऐसे में किसानों को उम्मीद थी कि 22वीं किस्त में उन्हें 2-2 हजार रुपये के बजाय 3-3 हजार रुपये मिलेंगे।

हालांकि, बिहार सरकार की ओर से फिलहाल जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी नहीं की जा रही है। ऐसे में शुक्रवार को आने वाली किस्त में किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सिर्फ 2-2 हजार रुपये ही मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

राज्य सभा चुनाव 2026: बिहार में RJD-AIMIM में तालमेल के संकेत, ओवैसी लेंगे अंतिम फैसला
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

11 Mar 2026 09:45 pm

Published on:

11 Mar 2026 09:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / PM किसान की नई किस्त का ऐलान: बिहार के 73 लाख किसानों को इस दिन मिलेगा 2000 रूपये का लाभ

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये तो हद हो गई, एडमिट कार्ड पर लगा दी कुत्ते की फोटो

Dog photo on admit card (AI Image)
राष्ट्रीय

राज्य सभा चुनाव 2026: बिहार में RJD-AIMIM में तालमेल के संकेत, ओवैसी लेंगे अंतिम फैसला

पटना

पटना NEET छात्रा रेप-मौत केस: हॉस्टल मालिक को नहीं मिली जमानत, जानिए CBI ने कोर्ट से क्या कहा

पटना हॉस्टल कांड | Patna NEET student rape-murder case
पटना

घर में बंद कर सास की हत्या, बच्चों को लेकर फरार हुई बहू; तलाश में जुटी पुलिस

bihar news, crime news, bihar crime news, patna news
पटना

'नीतीश का राज्य सभा जाना, राम के अयोध्या छोड़ने जैसा…' समृद्धि यात्रा में भावुक हुईं विधायक

Nitish Kumar Samriddhi Yatra, bihar news, bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.