पटना में LPG को लेकर अफरा-तफरी: ‘कमी नहीं’ के सरकारी दावे के बावजूद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें

इधर, पटना में गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से छात्र और दिहाड़ी मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव लौटने लगे हैं। गैस की कमी का असर शहर के कारोबार पर भी पड़ने लगा है। पटना की मशहूर खाओ गली की कई दुकानें गैस सिलेंडर की कमी के कारण बंद होने लगी हैं। जो दुकानें खुली हैं, वे भी ब्लैक में गैस खरीदकर या घरेलू सिलेंडर के सहारे किसी तरह काम चला रही हैं। पटना के जादूघर के पास स्थित खाओ गली में फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले संजय यादव बताते हैं कि पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण परेशानी बढ़ गई है। उनके मुताबिक गैस की कमी के चलते कई दुकानें पहले ही बंद हो चुकी हैं और जो अभी खुली दिख रही हैं, वे भी एक-दो दिनों में बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पास सिर्फ एक से डेढ़ दिन की गैस बची है। अगर जल्द गैस सिलेंडर का इंतजाम नहीं हुआ, तो दुकान बंद करनी पड़ेगी।”