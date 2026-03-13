पटना नगर निगम का अल्टीमेटम: 14 मार्च तक जमा करें टैक्स, वरना कटेगी बिजली

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई ऐसे बकायेदार हैं, जिन्हें कई वर्षों से नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम की ओर से उन्हें बार-बार नोटिस देकर टैक्स जमा करने की अपील की जाती रही है। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर अब नगर निगम ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। नगर निगम का लक्ष्य 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले शत-प्रतिशत टैक्स वसूली सुनिश्चित करना है।