चीखती रही पत्नी, सिलबट्टे से कुचकर पति ने ले ली जान… पटना के इस इलाके में एक हफ्ते में दूसरी हत्या

Bihar News: पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक हफ्ते के अंदर दो महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ताजा मामला थाना क्षेत्र के मछली गली मोहल्ले का है। जहां बुधवार की सुबह एक घर में एक महिला खून से लथपथ पड़ी मिली। इससे इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 और पुलिस स्टेशन को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।