Viral Video: चकमा देकर पुलिस हिरासत से फरार हुआ कैदी, नाले में जाकर छिपा… घंटों ड्रामे के बाद पकड़ा गया

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब
Viral Video: बिहार में पुलिस हिरासत से कैदियों के भागने के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन मंगलवार को सामने आए एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया है। दरभंगा में, पुलिस हिरासत में एक कैदी मेडिकल जांच के दौरान भाग गया और अस्पताल परिसर के पास बने एक अंडरग्राउंड नाले में छिप गया। करीब घंटेभर चले ड्रामे के बाद, पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार करने में कामयाब रही।
दरअसल, लहेरियासराय पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी चोरी के मामले में गिरफ्तार इफ्तिखार अहमद और मोहसिन कुरैशी को मेडिकल जांच के लिए बहादुरपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) लाए थे। इसी दौरान, इफ्तिखार ने मौका देखकर सुरक्षाकर्मियों को चकमा दिया और भागकर पास के नाले में घुस गया। कैदी के भागते ही पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी।
स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी नाले के ऊपर खड़े होकर कैदी से बाहर आने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बार-बार उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह बाहर आएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन इफ्तिखार करीब एक घंटे तक नाले के अंदर छिपा रहा।
घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि नाला गहरा और संकरा था, जिससे पुलिस के लिए अंदर जाना जोखिम भरा था। इस पूरी घटना के दौरान, दूसरा आरोपी मोहसिन कुरैशी वहीं मौजूद रहा और उसने भागने की कोशिश नहीं की।
करीब एक घंटे की मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद, पुलिस आखिरकार आरोपी को नाले से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रही और उसे वापस हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। SDPO राजीव कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी चोरी के ई-रिक्शा को तोड़ने के धंधे में शामिल थे। इफ्तिखार मेडिकल जांच के दौरान भाग गया था, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद एक नाले से पकड़ लिया गया। मामले की जांच चल रही है और लापरवाही के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
