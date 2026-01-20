Viral Video: चकमा देकर पुलिस हिरासत से फरार हुआ कैदी, नाले में जाकर छिपा… घंटों ड्रामे के बाद पकड़ा गया

करीब एक घंटे की मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद, पुलिस आखिरकार आरोपी को नाले से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रही और उसे वापस हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। SDPO राजीव कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी चोरी के ई-रिक्शा को तोड़ने के धंधे में शामिल थे। इफ्तिखार मेडिकल जांच के दौरान भाग गया था, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद एक नाले से पकड़ लिया गया। मामले की जांच चल रही है और लापरवाही के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा गया है।