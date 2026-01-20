20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दरभंगा

Viral Video: चकमा देकर पुलिस हिरासत से फरार हुआ कैदी, नाले में जाकर छिपा… घंटों ड्रामे के बाद पकड़ा गया

Viral Video: दरभंगा में दो कैदियों को मेडिकल जांच के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। जहां पुलिस को चकमा देकर एक कैदी नाले में जा छिपा और काफी मशक्कत के बाद वो बाहर आया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। 

2 min read
Google source verification

दरभंगा

image

Anand Shekhar

Jan 20, 2026

bihar police viral video

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब

Viral Video: बिहार में पुलिस हिरासत से कैदियों के भागने के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन मंगलवार को सामने आए एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया है। दरभंगा में, पुलिस हिरासत में एक कैदी मेडिकल जांच के दौरान भाग गया और अस्पताल परिसर के पास बने एक अंडरग्राउंड नाले में छिप गया। करीब घंटेभर चले ड्रामे के बाद, पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार करने में कामयाब रही।

मेडिकल जांच के दौरान भागा

दरअसल, लहेरियासराय पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी चोरी के मामले में गिरफ्तार इफ्तिखार अहमद और मोहसिन कुरैशी को मेडिकल जांच के लिए बहादुरपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) लाए थे। इसी दौरान, इफ्तिखार ने मौका देखकर सुरक्षाकर्मियों को चकमा दिया और भागकर पास के नाले में घुस गया। कैदी के भागते ही पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी।

नाले से बाहर निकलने के लिए पुलिस लगाती रही गुहार

स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी नाले के ऊपर खड़े होकर कैदी से बाहर आने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बार-बार उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह बाहर आएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन इफ्तिखार करीब एक घंटे तक नाले के अंदर छिपा रहा।

नहीं भागा दूसरा आरोपी

घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि नाला गहरा और संकरा था, जिससे पुलिस के लिए अंदर जाना जोखिम भरा था। इस पूरी घटना के दौरान, दूसरा आरोपी मोहसिन कुरैशी वहीं मौजूद रहा और उसने भागने की कोशिश नहीं की।

काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आरोपी

करीब एक घंटे की मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद, पुलिस आखिरकार आरोपी को नाले से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रही और उसे वापस हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। SDPO राजीव कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी चोरी के ई-रिक्शा को तोड़ने के धंधे में शामिल थे। इफ्तिखार मेडिकल जांच के दौरान भाग गया था, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद एक नाले से पकड़ लिया गया। मामले की जांच चल रही है और लापरवाही के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

‘सबूत साफ, फिर भी पुलिस कर रही गुमराह…’ पटना हॉस्टल कांड में रोहिणी ने सम्राट और SSP को घेरा
पटना
rohini acharya | lalu family feud

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Video viral

वायरल वीडियो

Published on:

20 Jan 2026 07:40 pm

Hindi News / Bihar / Darbhanga / Viral Video: चकमा देकर पुलिस हिरासत से फरार हुआ कैदी, नाले में जाकर छिपा… घंटों ड्रामे के बाद पकड़ा गया

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

दरभंगा

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.