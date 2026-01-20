लव जिहाद में हुई हत्या… NEET छात्रा की मौत पर पिता का दावा, बोले- गर्ल्स हॉस्टल में मुस्लिम लड़के क्या कर रहे थे

परिवार ने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पिता के अनुसार, उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके कमरे में भी नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें ऑफिस में बिठाया जाता था और बेटी को वहीं बुलाया जाता था। लेकिन घटना वाले दिन दो लड़के हॉस्टल में घुस गए। परिवार का दावा है कि CCTV फुटेज में दोनों युवक उनकी बेटी के कमरे में उसके शव को नीचे उतारते हुए दिख रहे हैं। यह कैसे संभव है? जब हॉस्टल के नियम इतने सख्त हैं, तो ये बाहरी लोग अंदर कैसे आए?