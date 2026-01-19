‘जात के नाम पर वोट लेकर बुलडोजर…’ मंत्री की गाड़ी के सामने लेटे मुसहर समाज के लोग, वीडियो वायरल

इस वीडियो को RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, “जात के नाम पर हमनी से वोट लेकर बुलडोजर चलाते हैं… जीतन राम मांझी जी के पुत्र मंत्री संतोष सुमन जी के गाड़ी के सामने मुसहर समाज की महिलाएं लेट गईं। मुसहर समुदाय से आने वाले इन लोगों का घर बुलडोजर से ढाया जा रहा है। बिहार में 40.35 लाख मांझी/मुसहर समुदाय है। सबसे ज्यादा भूमिहीन जाति है। तेजस्वी जी ने 5 डिसमिल और 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का वादा किया था। इस जाति से सिर्फ 20 डॉक्टर और 76 इंजीनियर है। अपनी जाति का बोलकर इनसे वोट लेकर इन्हें सड़को पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया।"