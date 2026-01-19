‘जात के नाम पर वोट लेकर बुलडोजर…’ मंत्री की गाड़ी के सामने लेटे मुसहर समाज के लोग, वीडियो वायरल

मंत्री के गाड़ी के सामने लेते लोग (फोटो- वीडियो स्क्रीन ग्रैब )
Bihar News:बिहार में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन के काफिले को कुछ लोग रोकते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में महिलाएं और पुरुष मंत्री की गाड़ी के सामने लेटे हुए दिख रहे हैं, जो बुलडोजर से अपने घरों को गिराए जाने का विरोध कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही मंत्री संतोष सुमन का काफिला पहुंचता है, पहले लोग रास्ता रोकते हैं और फिर एक महिला और एक पुरुष मंत्री की गाड़ी के ठीक सामने लेट जाते हैं। सुरक्षा बल प्रयास करते हैं कि भीड़ हटे, लेकिन वे हटते नहीं। वीडियो में विरोध कर रहे लोग लगातार कहते सुने जा रहे हैं, “वोट ले लिया, अब नीतीश कुमार घर गिरवा रहे हैं। गरीब कहां जाएंगे? बच्चे ठंड में कहां रहेंगे?”
कुछ महिलाएं रोती भी दिखती हैं और कहती हैं कि उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। इस दौरान लोग जीतन राम मांझी के लिए अपशब्द कहते हुए भी दिखते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद संतोष सुमन गाड़ी से बाहर नहीं आते हैं।
इस वीडियो को RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, “जात के नाम पर हमनी से वोट लेकर बुलडोजर चलाते हैं… जीतन राम मांझी जी के पुत्र मंत्री संतोष सुमन जी के गाड़ी के सामने मुसहर समाज की महिलाएं लेट गईं। मुसहर समुदाय से आने वाले इन लोगों का घर बुलडोजर से ढाया जा रहा है। बिहार में 40.35 लाख मांझी/मुसहर समुदाय है। सबसे ज्यादा भूमिहीन जाति है। तेजस्वी जी ने 5 डिसमिल और 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का वादा किया था। इस जाति से सिर्फ 20 डॉक्टर और 76 इंजीनियर है। अपनी जाति का बोलकर इनसे वोट लेकर इन्हें सड़को पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया।"
प्रियंका भारती के पोस्ट पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, "बुलडोजर सिर्फ तोड़ सकता है, जोड़ नहीं सकता…गिरा सकता है, बना नहीं सकता। बुलडोजर से घर गिराने वाले एक दिन देश गिरा देंगे।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "तेजस्वी ने जमीन देने का वादा किया था और इन्होंने घर भी छीनकर सड़क पर ला दिया। लगता है गरीब कल्याण का मतलब अब गरीबों के घर तोड़ना ही रह गया है। भूमिहीनों को जमीन मिले न मिले पर डबल इंजन राज में बुलडोजर की गारंटी पक्की है।"
एक अन्य ने लिखा, "देश और बिहार की जनता ही मूर्ख है जो जाति धर्म के नाम पर इन जैसे लागों को वोट देता रहा है। अगर जनता ठान ले तो ये कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ये लोग खुद का कल्याण करने में लगे हुए है।"
