ऐसा करते तो बच सकते थे अयातुल्ला अली खामेनेई, लेकिन…सुप्रीम लीडर के खास ने बताई अंदर की बात

Iran Israel War: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से जुड़ी एक दिलचस्प और बात सामने आई है। एक मीडिया प्रोग्राम के दौरान अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बताया कि खामेनेई ने कई बार सलाह दिए जाने के बावजूद तेहरान स्थित अपने घर को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने से साफ मना कर दिया था। इलाही के मुताबिक उस समय क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ा हुआ था। तेहरान, वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच हालात लगातार बिगड़ रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों को चिंता थी कि ऐसे माहौल में ईरान के सर्वोच्च नेता को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना बेहतर होगा। लेकिन खामेनेई ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया।