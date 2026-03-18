इजरायल की बड़ी एयरस्ट्राइक! ‘खतीब’ का हुआ काम तमाम? रक्षा मंत्री के दावे से मिडिल ईस्ट में कोहराम

Iranian Intelligence Minister Death: इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बुधवार को कहा कि ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को रात भर चले हमले में मार दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक, खतीब की कथित मौत की ईरान की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में युद्ध के दुष्परिणाम अभी शुरू ही हुए हैं और ये हर किसी को प्रभावित करेंगे, चाहे उनकी संपत्ति हो या धर्म। ईरान ने बुधवार की सुबह इजरायल पर क्लस्टर मिसाइलें दागने की बात स्वीकार की है। बताया जा रहा है कि इस हमल से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक इसकी ईरान की तरफ से आ​धिकारी पुष्टि नहीं हुई है।