वेनेजुएला-ईरान के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका, ट्रंप के बयान से हड़कंप

ट्रंप द्वारा क्यूबा पर कब्जा करने की बात कहने से पहले इसी साल अमेरिका वेनेजुएला और ईरान में सैन्य कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में ट्रंप का बयान को सिर्फ मजाक या अचानक कही गई बात नहीं माना जा सकता है, बल्कि इस बयान को एक संभावित अगला कदम समझा जा रहा है। बता दें कि अमेरिका ने क्यूबा को होने वाली तेल सप्लाई बंद कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले देशों को भी चेतावनी दी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि क्यूबा को तेल न दें। हाल ही में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कोलंबिया से क्यूबा जा रहे एक तेल टैंकर को रोक लिया था।