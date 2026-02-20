ट्रंप समर्थक इंफ्लुएंसर की टिप्पणी से भारतीय-अमेरिकी आक्रोशित, दे रहे करारा जवाब…जानिए क्या है पूरा विवाद?

American supremacy Debate: अमेरिका के टेक्सास के शुगर लैंड में स्थापित 90 फीट की हनुमान प्रतिमा पर एक अमरीकी दक्षिणपंथी की 'नस्लवादी' टिप्पणी से शुरू हुआ एक विवाद अब सोशल मीडिया पर 'कल्चर वॉर' में बदल गया है। तर्कों और तथ्यों के साथ भारतीय-अमेरिकी बता रहे हैं कि 'श्वेत श्रेष्ठता' की छटपटाहट स्वीकार कर पाए या नहीं लेकिन सच यही है कि अमेरिका के समृद्ध इलाकों की नींव अब भारतीय-अमेरिकियों के श्रम पर ही टिकी है।



ऐसे भारतीय, जिन्होंने अमेरिका को अपनाने के साथ ही अपनी मूल पहचान भी बनाए रखी है। अमेरिका के सबसे सफल और शिक्षित समुदाय के रूप में भारतीय-अमेरिकी मूल अमेरिकियों से कहीं अधिक 'अमेरिकी' है।