भारतीयों के समर्थन में आया इजराइल, दे डाला बड़ा बयान, बोला- यह स्वीकार्य नहीं

खास बात यह है कि यह घटना पीएम मोदी की प्रस्तावित इजराइल यात्रा से ठीक पहले हुई है। इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में पुष्टि की थी कि पीएम मोदी जल्द इजराइल के दौरे पर होंगे। अब राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वहां बढ़ते नस्लवाद के मुद्दे को नेतन्याहू के सामने मजबूती से उठाएंगे।