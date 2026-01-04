US Attack On Venezuela: वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले में 40 लोगों की मौत

US attacks Venezuela
अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। शनिवार को अमेरिका ने इसी वजह से वेनेज़ुएला में हवाई हमले कर दिए। अमेरिकी सेना ने देश की राजधानी काराकस के अलावा मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करते हुए हाहाकार मचा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को पकड़कर अमेरिका पहुंचा दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमलों में वेनेज़ुएला में 40 लोगों की मौत हो गई। इनमें नागरिक और सैनिक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इस सैन्य अभियान की पूरी जानकारी दी। ट्रंप ने अपनी सेना की तारीफ करते हुए मादुरो को पकड़ना ज़रूरी बताया। ट्रंप ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अब वेनेज़ुएला को अमेरिका चलाया। हालांकि ऐसा तब तक होइ होगा जब तक वेनेज़ुएला में सत्ता का उचित रूप से हस्तांतरण न हो जाए। इसके अलावा वेनेज़ुएला में तेल के भंडारों पर भी अब अमेरिका का ही कब्ज़ा होगा।
अमेरिका के इस कदम की कई देशों ने निंदा की है, जिनमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, कोलंबिया, क्यूबा, ब्राज़ील जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने ट्रंप के इस कदम को सरासर गलत बताया है। हालांकि कई पश्चिमी देशों ने ट्रंप का समर्थन किया है।
