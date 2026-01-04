US Attack On Venezuela: वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले में 40 लोगों की मौत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इस सैन्य अभियान की पूरी जानकारी दी। ट्रंप ने अपनी सेना की तारीफ करते हुए मादुरो को पकड़ना ज़रूरी बताया। ट्रंप ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अब वेनेज़ुएला को अमेरिका चलाया। हालांकि ऐसा तब तक होइ होगा जब तक वेनेज़ुएला में सत्ता का उचित रूप से हस्तांतरण न हो जाए। इसके अलावा वेनेज़ुएला में तेल के भंडारों पर भी अब अमेरिका का ही कब्ज़ा होगा।