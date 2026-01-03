बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई सच! साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने किया वेनेज़ुएला पर हमला

Baba Vanga Prediction turns out to be true
बाबा वेंगा (Baba Vanga) की डरावनी भविष्यवाणियाँ अक्सर ही लोगों की चिंता बढ़ा देती हैं। अब तक बाबा वेंगा की कई डरावनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं और इस वजह से जब भी उनकी कोई भविष्यवाणी सामने आती है, लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता है। 2026 के लिए भी बाबा वेंगा ने कई भविष्यवाणियाँ की थी और उनमें से एक तो साल की शुरुआत में ही सच हो गई है।
बाबा वेंगा ने 2026 के लिए भविष्यवाणी की थी कि इस साल एक और जंग होगी। नए साल के तीसरे ही दिन उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। आज अमेरिका (United States Of America) ने वेनेज़ुएला (Venezuela) की राजधानी काराकस के अलावा मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में वेनेज़ुएला की सेना के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के इस कदम की रूस, चीन, कोलंबिया, क्यूबा, ईरान जैसे कई देशों ने निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को भी पकड़ लिया है।
बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ पहले भी सच हो चुकी हैं। आइए ऐसी कुछ भविष्यवाणियों पर नज़र डालते हैं।
◙ सोवियत संघ का पतन
◙ अमेरिका में हुआ 9/11 आतंकी हमला
◙ टेक्नोलॉजी का विकास
◙ चीन का विकास
◙ स्मार्टफोन्स का बढ़ता प्रभाव
◙ आतंकवाद में इजाफा
◙ 2025 में म्यांमार में आया भूकंप
◙ 2025 में जंग (भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया)
बाबा वेंगा एक महिला थीं। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी गंवा दी थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग