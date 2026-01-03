बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई सच! साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने किया वेनेज़ुएला पर हमला

बाबा वेंगा ने 2026 के लिए भविष्यवाणी की थी कि इस साल एक और जंग होगी। नए साल के तीसरे ही दिन उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। आज अमेरिका (United States Of America) ने वेनेज़ुएला (Venezuela) की राजधानी काराकस के अलावा मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में वेनेज़ुएला की सेना के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के इस कदम की रूस, चीन, कोलंबिया, क्यूबा, ईरान जैसे कई देशों ने निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को भी पकड़ लिया है।