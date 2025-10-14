Alia Bhatt Weight Loss Secret : आलिया भट्ट ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे घटाया वजन, जानें डॉक्टर की राय, क्या यह सुरक्षित है और सही ढंग क्या है?

Alia Bhatt Weight Loss Secret : Intermittent Fasting Explained by Doctors
Alia Bhatt Weight Loss Secret : साल 2025 की शुरुआत में सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर डॉ. सिद्धांत भार्गव ने बताया कि आलिया भट्ट और सारा अली खान जैसे उनके क्लाइंट्स ने बेहद लोकप्रिय इंटरमिटेंट फास्टिंग से 10 किलो से ज्यादा वजन घटाया। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके शरीर में कैलोरी की कमी पैदा करती है जिससे स्थाई वजन कम होता है। हालांकि, क्या इस तरह के उपवास के कोई दुष्प्रभाव भी हैं? आइए विस्तार से जानें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करती है।
16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको दिन के कुछ घंटे ही खाने की इजाजत होती है, बाकी वक्त आप कुछ नहीं खाते। इस तरीके में 16 घंटे का उपवास रखा जाता है और सिर्फ 8 घंटे के बीच आप खाना खा सकते हैं। अधिकतर लोग इसमें दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक खाना खाते हैं और फिर रात 8 बजे के बाद अगले दिन दोपहर तक उपवास रखते हैं।
अमेरिका में बोर्ड-प्रमाणित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल मनिकम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर Intermittent Fasting के बारे में बात की और कुछ मिथकों को तोड़ा। आइए एक नजर डालते हैं… डॉ. पाल कहते हैं कि यह खाने का तरीका आपके पाचन तंत्र को आराम पाने और स्व-मरम्मत कार्य करने में सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं।
डॉ. पाल के अनुसार, जब लोग आंतरायिक उपवास (Intermittent Fasting) करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर और वसा भंडारण को नियंत्रित करता है। उपवास के दौरान इंसुलिन का स्तर कम होने पर शरीर अधिक कुशलता से वसा जलाना शुरू कर देता है। रात के उपवास के दौरान शरीर को इंसुलिन को भी थोड़ा आराम देने की जरूरत होती है। अगर हम सूरज ढलने के बाद खाना खाते हैं, तो इंसुलिन का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, जिससे अगली सुबह शरीर थका-थका और सुस्त महसूस करता है।
ज्यादातर लोग जब उपवास करते हैं तो उन्हें बहुत तेज भूख लगने का एहसास होता है, और लगता है कि अब इसे झेल पाना मुश्किल होगा। लेकिन डॉ. पाल कहते हैं कि कई बार जो हमें भूख लगने जैसा लगता है, वह असल में प्यास होती है। अगर आप दिनभर में 2 से 2.5 लीटर पानी पीते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं शरीर में पानी की कमी नहीं होती और झूठी भूख महसूस होना भी कम हो जाता है।
डॉ. पाल का कहना है कि Intermittent Fasting हर उस व्यक्ति के लिए कारगर नहीं है जो इसे आजमाना चाहता है। विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के साथ-साथ एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों का अनुभव करने वाले लोगों को शुरुआत में असुविधा का अनुभव होगा क्योंकि उनके शरीर को नए खाने के पैटर्न के अनुकूल होने के लिए समय चाहिए।
मानव शरीर को इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न के अनुकूल होने के लिए एक समायोजन अवधि की आवश्यकता होती है। डॉ. पाल उपवास के लिए धीरे-धीरे शुरुआत करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो लोग लंबे समय तक खाते हैं उन्हें पूर्ण 16:8 उपवास आहार से शुरुआत करने से बचना चाहिए। डॉक्टर खाने की अवधि के दौरान तीन संतुलित भोजन की सलाह देते हैं क्योंकि ये इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और भोजन के बीच स्नैक्स से बचते हैं।
खाने की अवधि के दौरान उचित पोषण की आवश्यकता होती है। डॉ. पाल ऐसे भोजन खाने का सुझाव देते हैं जिनमें प्रोटीन और फाइबर का संयोजन हो क्योंकि ये निरंतर तृप्ति और पोषण मूल्य प्रदान करते हैं। डॉक्टर लोगों को सलाह देते हैं कि वे अपने आहार में चावल और डोसा जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों को शामिल करें, लेकिन उचित खाद्य संयोजन सीखें जिससे ब्लड शुगर में वृद्धि को कम किया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य