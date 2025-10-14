Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Alia Bhatt Weight Loss Secret : आलिया भट्ट ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे घटाया वजन, जानें डॉक्टर की राय, क्या यह सुरक्षित है और सही ढंग क्या है?

Alia Bhatt Weight Loss Secret : जानिए आलिया भट्ट ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे घटाया 10 किलो वजन, डॉक्टर की राय और सही तरीका क्या है।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 14, 2025

Alia Bhatt Weight Loss Secret

Alia Bhatt Weight Loss Secret : Intermittent Fasting Explained by Doctors

Alia Bhatt Weight Loss Secret : साल 2025 की शुरुआत में सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर डॉ. सिद्धांत भार्गव ने बताया कि आलिया भट्ट और सारा अली खान जैसे उनके क्लाइंट्स ने बेहद लोकप्रिय इंटरमिटेंट फास्टिंग से 10 किलो से ज्यादा वजन घटाया। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके शरीर में कैलोरी की कमी पैदा करती है जिससे स्थाई वजन कम होता है। हालांकि, क्या इस तरह के उपवास के कोई दुष्प्रभाव भी हैं? आइए विस्तार से जानें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करती है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? | Intermittent fasting

16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको दिन के कुछ घंटे ही खाने की इजाजत होती है, बाकी वक्त आप कुछ नहीं खाते। इस तरीके में 16 घंटे का उपवास रखा जाता है और सिर्फ 8 घंटे के बीच आप खाना खा सकते हैं। अधिकतर लोग इसमें दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक खाना खाते हैं और फिर रात 8 बजे के बाद अगले दिन दोपहर तक उपवास रखते हैं।

डॉक्टर की राय

अमेरिका में बोर्ड-प्रमाणित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल मनिकम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर Intermittent Fasting के बारे में बात की और कुछ मिथकों को तोड़ा। आइए एक नजर डालते हैं… डॉ. पाल कहते हैं कि यह खाने का तरीका आपके पाचन तंत्र को आराम पाने और स्व-मरम्मत कार्य करने में सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं।

इंसुलिन आराम क्यों मायने रखता है? | Insulin rest during fasting

डॉ. पाल के अनुसार, जब लोग आंतरायिक उपवास (Intermittent Fasting) करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर और वसा भंडारण को नियंत्रित करता है। उपवास के दौरान इंसुलिन का स्तर कम होने पर शरीर अधिक कुशलता से वसा जलाना शुरू कर देता है। रात के उपवास के दौरान शरीर को इंसुलिन को भी थोड़ा आराम देने की जरूरत होती है। अगर हम सूरज ढलने के बाद खाना खाते हैं, तो इंसुलिन का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, जिससे अगली सुबह शरीर थका-थका और सुस्त महसूस करता है।

भूख के बारे में मिथकों का खंडन

ज्यादातर लोग जब उपवास करते हैं तो उन्हें बहुत तेज भूख लगने का एहसास होता है, और लगता है कि अब इसे झेल पाना मुश्किल होगा। लेकिन डॉ. पाल कहते हैं कि कई बार जो हमें भूख लगने जैसा लगता है, वह असल में प्यास होती है। अगर आप दिनभर में 2 से 2.5 लीटर पानी पीते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं शरीर में पानी की कमी नहीं होती और झूठी भूख महसूस होना भी कम हो जाता है।

क्या आईएफ सभी के लिए सुरक्षित है?

डॉ. पाल का कहना है कि Intermittent Fasting हर उस व्यक्ति के लिए कारगर नहीं है जो इसे आजमाना चाहता है। विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के साथ-साथ एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों का अनुभव करने वाले लोगों को शुरुआत में असुविधा का अनुभव होगा क्योंकि उनके शरीर को नए खाने के पैटर्न के अनुकूल होने के लिए समय चाहिए।

उपवास के साथ कैसे तालमेल बिठाएं?

मानव शरीर को इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न के अनुकूल होने के लिए एक समायोजन अवधि की आवश्यकता होती है। डॉ. पाल उपवास के लिए धीरे-धीरे शुरुआत करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो लोग लंबे समय तक खाते हैं उन्हें पूर्ण 16:8 उपवास आहार से शुरुआत करने से बचना चाहिए। डॉक्टर खाने की अवधि के दौरान तीन संतुलित भोजन की सलाह देते हैं क्योंकि ये इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और भोजन के बीच स्नैक्स से बचते हैं।

संतुलित भोजन का महत्व:

खाने की अवधि के दौरान उचित पोषण की आवश्यकता होती है। डॉ. पाल ऐसे भोजन खाने का सुझाव देते हैं जिनमें प्रोटीन और फाइबर का संयोजन हो क्योंकि ये निरंतर तृप्ति और पोषण मूल्य प्रदान करते हैं। डॉक्टर लोगों को सलाह देते हैं कि वे अपने आहार में चावल और डोसा जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों को शामिल करें, लेकिन उचित खाद्य संयोजन सीखें जिससे ब्लड शुगर में वृद्धि को कम किया जा सके।

ये भी पढ़ें

Superbug Threat to Newborns : एंटीबायोटिक्स हो रहे बेअसर! नवजातों पर ‘सुपरबग’ का हमला, जानिए खतरा कितना बड़ा हो सकता है
स्वास्थ्य
Superbug Threat to Newborns

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

वेट लॉस

Published on:

14 Oct 2025 03:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Alia Bhatt Weight Loss Secret : आलिया भट्ट ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे घटाया वजन, जानें डॉक्टर की राय, क्या यह सुरक्षित है और सही ढंग क्या है?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Phone in pocket side effects: पॉकेट में फोन रखना खतरनाक! शोध में दावा, जानिए मोबाइल फोन कहां रखना सही

Phone in pocket side effects, Mobile radiation side effects, Keeping phone in pocket dangers, Phone radiation health risks, Is it safe to keep phone in pocket,
लाइफस्टाइल

Methi Health Benefits: सर्दियों में रोज खाएं मेथी और डायबिटीज से लेकर जॉइंट पेन तक पा सकते है राहत

methi leaves benefits, Health Benefits Of Fenugreek Leaves, winter special,
लाइफस्टाइल

Radish Benefits: सर्दियों में मूली खाना क्यों है फायदेमंद? जानिए सेहत से लेकर सौंदर्य तक के लाभ

Radish,Radish Eating Benefits In hindi,Mooli khane ke Fayde,
लाइफस्टाइल

Premanand Ji Maharaj Diet : डायलिसिस और PKD के बीच प्रेमानंद महाराज कैसे रहते हैं एक्टिव, जानें उनका खानपान

Premanand Ji Maharaj Diet
लाइफस्टाइल

Quitting Smoking: 40-50 की उम्र में स्मोकिंग छोड़ना दिमाग की सेहत के लिए हो सकता है फायदेमंद, नए शोध में खुलासा

Quitting Smoking,Is quitting smoking after 40 beneficial, Lifestyle news,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.