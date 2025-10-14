Alia Bhatt Weight Loss Secret : आलिया भट्ट ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे घटाया वजन, जानें डॉक्टर की राय, क्या यह सुरक्षित है और सही ढंग क्या है?

डॉ. पाल के अनुसार, जब लोग आंतरायिक उपवास (Intermittent Fasting) करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर और वसा भंडारण को नियंत्रित करता है। उपवास के दौरान इंसुलिन का स्तर कम होने पर शरीर अधिक कुशलता से वसा जलाना शुरू कर देता है। रात के उपवास के दौरान शरीर को इंसुलिन को भी थोड़ा आराम देने की जरूरत होती है। अगर हम सूरज ढलने के बाद खाना खाते हैं, तो इंसुलिन का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, जिससे अगली सुबह शरीर थका-थका और सुस्त महसूस करता है।