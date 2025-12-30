Lipstick Shades 2026: फेयर हो या डस्की… हर स्किन टोन पर खिलेंगे ये 5 कलर्स, मेकअप किट में आज ही करें शामिल

Lipstick Shades 2026: नया साल आते ही हम सब एक ही बात कहते हैं 'इस बार कुछ नया ट्राइ करते हैं'। नए रिजॉल्यूशन, नया वॉर्डरोब और नया एटीट्यूड। लेकिन 2026 में स्टाइल की नई और दमदार एंट्री आप अपने आपके मेकअप बैग से कर सकते हैं। न्यू ईयर पार्टी की चमक हो या जनवरी की पहली ऑफिस मीटिंग, फरवरी की ब्रंच डेट हो या साल के आखिर की फेस्टिव नाइट पूरे 2026 में अगर कोई चीज आपके लुक को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाएगी, तो वह है आपका सही लिपस्टिक शेड। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं 7 ऐसे लिपस्टिक शेड्स, जो New Year 2026 से लेकर दिसंबर तक आपके हर मूड और हर आउटफिट के साथ परफेक्ट फिट बैठेंगे।