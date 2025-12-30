Lipstick Shades 2026: फेयर हो या डस्की… हर स्किन टोन पर खिलेंगे ये 5 कलर्स, मेकअप किट में आज ही करें शामिल

Trendy Lipstick Shades 2026 | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Lipstick Shades 2026: नया साल आते ही हम सब एक ही बात कहते हैं 'इस बार कुछ नया ट्राइ करते हैं'। नए रिजॉल्यूशन, नया वॉर्डरोब और नया एटीट्यूड। लेकिन 2026 में स्टाइल की नई और दमदार एंट्री आप अपने आपके मेकअप बैग से कर सकते हैं। न्यू ईयर पार्टी की चमक हो या जनवरी की पहली ऑफिस मीटिंग, फरवरी की ब्रंच डेट हो या साल के आखिर की फेस्टिव नाइट पूरे 2026 में अगर कोई चीज आपके लुक को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाएगी, तो वह है आपका सही लिपस्टिक शेड। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं 7 ऐसे लिपस्टिक शेड्स, जो New Year 2026 से लेकर दिसंबर तक आपके हर मूड और हर आउटफिट के साथ परफेक्ट फिट बैठेंगे।
पीच लिपस्टिक 2026 में उन महिलाओं की पसंद हो सकती है, जो नेचुरल और क्लीन लुक पसंद करती है। यह शेड ऑफिस से लेकर कैजुअल डे आउट तक पूरे साल फ्रेश और सॉफ्ट वाइब दे सकता है।
2026 में पार्टी लुक्स में बेरी शेड्स का जलवा छा सकता है। यह शेड रेड का बोल्ड और मॉडर्न वर्जन है, जो हर सीजन में ग्लैम जोड़ता है और आपको भीड़ से अलग भी बनाता है।
2026 में मैट के साथ-साथ ग्लॉसी लिप्स फैशन भी ट्रेंड आ सकता है। हल्का सा ग्लॉस हर शेड को इंस्टेंट न्यू ईयर रेडी लुक दे देता है। ये आपके लुक को परफेक्ट शाइनी बना देगा।
ब्राउन लिपस्टिक अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि 2026 का स्टाइल सटेटमेंट बन सकती है। यह शेड इंडियन स्किन टोन पर नेचुरल भी लगता है और एलिगेंट भी, इसलिए पूरे साल इसकी डिमांड बनी रहने वाली है।
जनवरी की ठंड हो या जून की धूप, पिंक लिपस्टिक हर मौसम में फ्रेश लगती है। 2026 में यह शेड उन महिलाओं की पसंद बनेगा, जो सिंपल लुक में भी सॉफ्ट ग्लो चाहती है। डेली यूज से लेकर डे पार्टी तक पिंक शेड हर लुक पर जा सकता है।
