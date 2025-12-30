Priyanka Gandhi Son love Story: 7 सालों तक चला रेहान वाड्रा और अवीवा की लव स्टोरी, अब होगी शादी, देखें दोनों की प्यार भरी तस्वीरें

Priyanka Gandhi Son love Story: कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा(Raihan Vadra) अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जल ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेहान ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा के साथ सगाई कर ली है। रेहान और अवीवा सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को सार्वजनिक नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 7 साल से डेट कर रहे हैं।