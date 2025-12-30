30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

शिक्षा

Priyanka Gandhi Son News: कौन हैं प्रियंका गांधी की होनी वाली बहू? कितने पढ़ें हैं रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बेग?

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Engagement With Aviva Baig: रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं। प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग क्रिएटिव फील्ड में काम करती हैं। अवीवा बेग का जन्म दिल्ली में ही हुआ है।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 30, 2025

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Wedding

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Wedding

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Wedding: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा(Raihan Vadra) को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेहान ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा के साथ सगाई कर ली है। दोनों परिवार के सहमति से यह विवाह होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी की होनी वाली बहू अवीवा बेग(Aviva Baig) कौन है, या रेहान वाड्रा और अवीवा बेग क्या करते हैं, उन्होंने कहां से पढ़ाई की है?

कौन हैं Aviva Baig?


मीडिया जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग क्रिएटिव फील्ड में काम करती हैं। अवीवा बेग का जन्म दिल्ली में ही हुआ है। उन्होंने अपनी शुरूआती पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से ही की है। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अवीवा जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। अवीवा बेग को फोटोग्राफी और क्रिएटिव काम करने का शौक है।

अवीवा को फोटोग्राफी का गहरा शौक है और कैमरे के जरिये वह अपनी लाइफस्टाइल और जिंदगी से जुड़े पलों को दुनिया के साथ शेयर करती हैं। रेहान भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और इसी से जुड़ा काम भी करते हैं।

कितने पढ़ें-लिखे हैं Raihan Vadra?


रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं। रेहान की शुरूआती पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है। इसके बाद पढ़ाई के लिए वो देहरादून चले गए। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने लंदन में आगे की पढ़ाई पूरी की। गर्लफ्रेंड अविवा बेग की तरह उन्हें भी फोटोग्राफी का शौक है। रेहान अपनी फोटोग्रॉफी का पैशन फॉलो कर रहे हैं। साथ ही अलग-अलग समय पर फोटो प्रदर्शनी लगाते रहते हैं।

Published on:

30 Dec 2025 11:37 am

Hindi News / Education News / Priyanka Gandhi Son News: कौन हैं प्रियंका गांधी की होनी वाली बहू? कितने पढ़ें हैं रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बेग?

