Priyanka Gandhi Son News: कौन हैं प्रियंका गांधी की होनी वाली बहू? कितने पढ़ें हैं रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बेग?

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Wedding: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा(Raihan Vadra) को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेहान ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा के साथ सगाई कर ली है। दोनों परिवार के सहमति से यह विवाह होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी की होनी वाली बहू अवीवा बेग(Aviva Baig) कौन है, या रेहान वाड्रा और अवीवा बेग क्या करते हैं, उन्होंने कहां से पढ़ाई की है?