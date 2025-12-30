Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Wedding : प्रियंका गांधी–रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई, जानिए उनकी मंगेतर के बारे में सबकुछ

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Wedding: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेहान ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा के साथ सगाई कर ली है, जिसके बाद वाड्रा परिवार में जश्न का माहौल है। इस खबर के सामने आते ही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन हैं अवीवा, जो जल्द ही वाड्रा फैमिली की नई बहू बनने वाली हैं।