लाइफस्टाइल

Waist Chain Fashion: फैशन अलर्ट! कमर पर सजेगी ये चेन तो ठहर जाएगी सबकी नजर, देखिए लेटेस्ट वेस्ट चेन डिजाइन्स

Waist Chain Fashion: कमर की एक छोटी-सी एक्सेसरी कैसे आपके पूरे लुक को ट्रेंडी बना सकती है? जानिए 2026 में फैशन की दुनिया में छाई 5 स्टाइलिश वेस्ट चेन, जो हर आउटफिट में ग्लैम और कॉन्फिडेंस का स्टाइल जोड़ सकती है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 02, 2026

Trendy 2026 waist chains, Stylish waist chain collection, Bold Metal Concho belt

Trendy Waist Chain 2026 | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Waist Chain Fashion: फैशन में कई बार कपड़ों से ज्यादा उनकी एक्सेसरीज ट्रेंड में रहती है। साल 2026 में वेस्ट चेन यानी कमर की चेन एक बार फिर ट्रेंड में लौट आई है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा स्टाइल, क्लास और कॉन्फिडेंस के साथ। चाहे आप साड़ी पहनें, को-ऑर्ड सेट या फिर डेनिम के साथ क्रॉप टॉप एक सही वेस्ट चेन आपके लुक को नॉर्मल से सीधा क्लासी बना सकता है। जानिए ऐसी 5 ऐसी वेस्ट चेन, जो इस साल हर जगह ट्रेंड कर सकती है।

नॉर्मिना वेस्ट चेन (Normina Waist Chain)

नॉर्मिना वेस्ट चेन मिनिमल लुक लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका स्लीक और सिंपल डिजाइन आपके आउटफिट को ओवरडन बनाए बिना एक एलिगेंट टच दे सकता है। ऑफिस पार्टी हो, डिनर डेट या नॉर्मल फंक्शन में ये वेस्ट चेन आपकी ग्रेस को और ज्यादा सुंदर टच दे सकती है।

बोहो वेस्ट चेन (Boho Waist Chain)

फ्री-स्पिरिट और ट्रैवल लवर्स के लिए बोहो वेस्ट एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसके बीड्स और इसका पैटर्न आपको एक रिलैक्स्ड लेकिन फैशनेबल लुक दे सकता है। बीच वेकेशन, म्यूजिक फेस्टिवल या कैजुअल समर आउटिंग सभी के लिए ये वेस्ट चेन ट्रेंड में टॉप पर हो सकती है।

लायला वेस्ट चेन (Layla Waist Chain)

लायला वेस्ट चेन का डिजाइन फेमिनिन और सॉफ्ट वाइब देती है। इसमें की गई नाजुक डिटेलिंग इसे पार्टी और फेस्टिव वियर के लिए परफेक्ट बना सकती है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपके लुक को नोटिस करें, लेकिन वो बहुत लाउड न लगें, तो लायला एक सेफ और स्टाइलिश चॉइस है।

सोलेन लेयर्ड वेस्ट चेन (Solene Layered Waist Chain)

अगर आपको लेयर्स पसंद हैं, तो सोलेन लेयर्ड वेस्ट चेन आपका स्टाइल पार्टनर बन सकती है। इसकी मल्टी-लेयर डिजाइन कमर पर खूबसूरत मूवमेंट देती है। यह इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ बहुत सुंदर लगती है और आपको एक ट्रेंडी, सोशल-मीडिया रेडी लुक दे सकती है।

मेटल कॉन्चो वेस्ट चेन (Metal Concho Waist Chain)

अगर आपको बोल्ड स्टाइल पसंद है, तो मेटल कॉन्चो वेस्ट चेन आपके लिए है। इसके मेटैलिक एलिमेंट्स और स्टेटमेंट डिजाइन आपके लुक को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। सिंपल आउटफिट के साथ कैरी करते हुए भी आप इसे एक हाई फैशन टच दे सकती है।

