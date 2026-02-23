फराह खान रह गई दंग: Podcast की कमाई से एंटीलिया भी ले सकता है Ranveer Allahbadia!

फराह खान ने अपने ब्लॉग में दिखाया कि यूट्यूबर के घर में एक स्पेशियस लिविंग रूम है, जो बालकनी से जुड़ा हुआ है। कमरे में ब्लू-एंड-व्हाइट सोफा सेट रखा है, टीवी के सामने, और इंडोर प्लांट्स और आर्टिस्टिक पेंटिंग्स लगी हुई हैं। बड़ी बालकनी को आरामदायक बैठने के लिए सजाया गया है, जिसमें सफेद और लाल सोफे, वुडन फ्लोरिंग और खूबसूरत वॉल हैंगिंग्स हैं। घर में ब्लू-एंड-व्हाइट थीम हर जगह दिखाई देती है। ब्लू पेंट वाली दीवारें और सफेद डाइनिंग टेबल घर को खुला और रोशन बनाती हैं। रणवीर अल्लाहबादिया के घर और थीम को देखकर फराह ने मजाक में कहा, “पहले इनके कुकिंग चैनल के टाइम पर घर छोटा था, अब पॉडकास्ट शुरू किया तो घर बड़ा हो गया। तो सोच अगर हमारा कुकिंग चैनल है तो घर थोड़ा बड़ा है, पॉडकास्ट करेंगे तो शायद एंटीलिया भी ले लेंगे।”