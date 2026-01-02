इटली जैसा नजारा भारत में? जानिए किस हिल स्टेशन को कहते हैं ‘Italy of India Hill Station’

Italy of India Hill Station: यूरोप की खूबसूरती देखने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में ही एक ऐसा हिल स्टेशन है, जिसे उसकी हरियाली, पहाड़ों पर सजी रंगीन बस्तियों और शांत माहौल की वजह से ‘Italy of India’ कहा जाता है।महाराष्ट्र का लवासा यह एक खास हिल स्टेशन है, जिसे लोग प्यार से ‘इटली ऑफ इंडिया’ कहते हैं। यहां की घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और प्रकृति की सादगी पहली नजर में ही दिल जीत लेती है। यही वजह है कि ट्रैवल लवर्स और फोटोशूट के शौकीन इस जगह को इटली जैसा अनुभव मानते हैं वो भी बिना विदेश जाए।