इटली जैसा नजारा भारत में? जानिए किस हिल स्टेशन को कहते हैं ‘Italy of India Hill Station’

Italy of India Hill Station: यूरोप की खूबसूरती देखने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में ही एक ऐसा हिल स्टेशन है, जिसे उसकी हरियाली, पहाड़ों पर सजी रंगीन बस्तियों और शांत माहौल की वजह से ‘Italy of India’ कहा जाता है।महाराष्ट्र का लवासा यह एक खास हिल स्टेशन है, जिसे लोग प्यार से ‘इटली ऑफ इंडिया’ कहते हैं। यहां की घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और प्रकृति की सादगी पहली नजर में ही दिल जीत लेती है। यही वजह है कि ट्रैवल लवर्स और फोटोशूट के शौकीन इस जगह को इटली जैसा अनुभव मानते हैं वो भी बिना विदेश जाए।
लवासा को इटली के मशहूर शहर पोर्टोफिनो की तर्ज पर बसाया गया है। यहां की रंग-बिरंगी इमारतें, झील के किनारे बनी सड़के और यूरोपियन स्टाइल की गलियां इसे बाकी हिल स्टेशनों से अलग बनाती हैं।सह्याद्रि की पहाड़ियों के बीच और वरसगांव झील के किनारे बसा लवासा, प्रकृति और आधुनिक प्लानिंग का बेहतरीन मेल है। यही वजह है कि यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो आप भारत में नहीं, बल्कि किसी विदेशी शहर में आ गए हों।
लवासा की लेकसाइड प्रोमेनेड इसकी जान है। यहां घूमते हुए झील का शांत पानी और रंगीन इमारतें देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। वॉक, साइकिलिंग या बस बैठकर नजारे देखना हर पल सुकून देता है।
अगर आपको रोमांच पसंद है, तो लवासा निराश नहीं करेगा। यहां झील में कयाकिंग और जेट स्की जैसी वॉटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही पहाड़ियों में ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग का मजा भी लिया जा सकता है।
लवासा के कैफे और रेस्टोरेंट यूरोपियन स्टाइल में बने हुए हैं। यहां बैठकर कॉफी पीना या स्वादिष्ट खाना खाना एक अलग ही एहसास देता है। माहौल इतना प्यारा होता है कि समय का पता ही नहीं चलता।
हरियाली और पहाड़ों के बीच बने नेचर ट्रेल्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं, जो भीड़ से दूर शांति चाहते हैं। यहां से घाटियों और झील का नजारा बेहद शानदार दिखता है।
लवासा में कई शानदार रिसॉर्ट्स हैं, जहां से झील और पहाड़ों का नजारा देखने को मिलता है। कपल्स हों या फैमिली, हर किसी के लिए यहां ठहरने के अच्छे विकल्प मौजूद हैं।
अक्टूबर से मार्च के बीच लवासा घूमना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे घूमना और बाहर की एक्टिविटीज करना आसान हो जाता है।मानसून (जून से सितंबर) में लवासा हरियाली और धुंध से ढक जाता है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। वहीं गर्मियों में भी यहां की जलवायु ज्यादा परेशान करने वाली नहीं होती।
लवासा, पुणे से लगभग 57 किमी और मुंबई से करीब 190 किमी दूर है। यहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका सड़क मार्ग है।पुणे से कार या टैक्सी द्वारा लगभग 2 घंटे में लवासा पहुंचा जा सकता है, जबकि मुंबई से 4–5 घंटे लगते हैं।अगर आप ट्रेन या फ्लाइट से आ रहे हैं, तो पहले पुणे पहुंचें और वहां से टैक्सी या बस लेकर लवासा जा सकते हैं।
