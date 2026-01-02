2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

इटली जैसा नजारा भारत में? जानिए किस हिल स्टेशन को कहते हैं ‘Italy of India Hill Station’

Italy of India Hill Station: हिल स्टेशन का नाम सुनते ही मन अपने आप शांति और सुकून की कल्पना करने लगता है। ठंडी हवा, हरियाली और खूबसूरत नजारे यही तो वजह है कि लोग पहाड़ों की ओर खिंचे चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको भारत में रहते हुए ही इटली जैसा अनुभव मिल जाए, तो कैसा लगेगा?

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 02, 2026

Italy jaisa hill station in Maharashtra, Lavasa city Maharashtra tourism,

Offbeat travel destinations of India|फोटो सोर्स –Freepik

Italy of India Hill Station: यूरोप की खूबसूरती देखने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में ही एक ऐसा हिल स्टेशन है, जिसे उसकी हरियाली, पहाड़ों पर सजी रंगीन बस्तियों और शांत माहौल की वजह से ‘Italy of India’ कहा जाता है।महाराष्ट्र का लवासा यह एक खास हिल स्टेशन है, जिसे लोग प्यार से ‘इटली ऑफ इंडिया’ कहते हैं। यहां की घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और प्रकृति की सादगी पहली नजर में ही दिल जीत लेती है। यही वजह है कि ट्रैवल लवर्स और फोटोशूट के शौकीन इस जगह को इटली जैसा अनुभव मानते हैं वो भी बिना विदेश जाए।

Lavasa Hill Station में करने के लिए 5 मजेदार चीजें

लवासा को इटली के मशहूर शहर पोर्टोफिनो की तर्ज पर बसाया गया है। यहां की रंग-बिरंगी इमारतें, झील के किनारे बनी सड़के और यूरोपियन स्टाइल की गलियां इसे बाकी हिल स्टेशनों से अलग बनाती हैं।सह्याद्रि की पहाड़ियों के बीच और वरसगांव झील के किनारे बसा लवासा, प्रकृति और आधुनिक प्लानिंग का बेहतरीन मेल है। यही वजह है कि यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो आप भारत में नहीं, बल्कि किसी विदेशी शहर में आ गए हों।

लवासा में करने के लिए 5 मजेदार चीजें

लवासा झील किनारे टहलना (Lakeside Sightseeing)


लवासा की लेकसाइड प्रोमेनेड इसकी जान है। यहां घूमते हुए झील का शांत पानी और रंगीन इमारतें देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। वॉक, साइकिलिंग या बस बैठकर नजारे देखना हर पल सुकून देता है।

एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा


अगर आपको रोमांच पसंद है, तो लवासा निराश नहीं करेगा। यहां झील में कयाकिंग और जेट स्की जैसी वॉटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही पहाड़ियों में ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग का मजा भी लिया जा सकता है।

Lavasa के कैफे और रेस्टोरेंट European vibe


लवासा के कैफे और रेस्टोरेंट यूरोपियन स्टाइल में बने हुए हैं। यहां बैठकर कॉफी पीना या स्वादिष्ट खाना खाना एक अलग ही एहसास देता है। माहौल इतना प्यारा होता है कि समय का पता ही नहीं चलता।

नेचर ट्रेल्स पर घूमना


हरियाली और पहाड़ों के बीच बने नेचर ट्रेल्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं, जो भीड़ से दूर शांति चाहते हैं। यहां से घाटियों और झील का नजारा बेहद शानदार दिखता है।

लग्जरी रिसॉर्ट्स में ठहरना


लवासा में कई शानदार रिसॉर्ट्स हैं, जहां से झील और पहाड़ों का नजारा देखने को मिलता है। कपल्स हों या फैमिली, हर किसी के लिए यहां ठहरने के अच्छे विकल्प मौजूद हैं।

लवासा घूमने का सबसे अच्छा समय

अक्टूबर से मार्च के बीच लवासा घूमना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे घूमना और बाहर की एक्टिविटीज करना आसान हो जाता है।मानसून (जून से सितंबर) में लवासा हरियाली और धुंध से ढक जाता है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। वहीं गर्मियों में भी यहां की जलवायु ज्यादा परेशान करने वाली नहीं होती।

लवासा कैसे पहुंचें?

लवासा, पुणे से लगभग 57 किमी और मुंबई से करीब 190 किमी दूर है। यहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका सड़क मार्ग है।पुणे से कार या टैक्सी द्वारा लगभग 2 घंटे में लवासा पहुंचा जा सकता है, जबकि मुंबई से 4–5 घंटे लगते हैं।अगर आप ट्रेन या फ्लाइट से आ रहे हैं, तो पहले पुणे पहुंचें और वहां से टैक्सी या बस लेकर लवासा जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Winter Honeymoon Destinations: सर्दियों में हनीमून प्लान कर रहे हैं? ये हैं भारत के सबसे ड्रीमी लोकेशंस
लाइफस्टाइल
Winter Honeymoon Guide, Best Honeymoon Spots for Couples,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 03:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / इटली जैसा नजारा भारत में? जानिए किस हिल स्टेशन को कहते हैं ‘Italy of India Hill Station’

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

साड़ी हो या डेनिम, ये ट्रेंडी वेस्ट चेन्स आपके साधारण लुक को भी बना देंगी 'सुपर क्लासी'।

Trendy 2026 waist chains, Stylish waist chain collection, Bold Metal Concho belt
लाइफस्टाइल

Celebrity Favorite Foods: अगर कैलोरी की चिंता न होती, तो ये सितारे दिन-रात क्या खाते ये फूड्स? जानिए आपके चहेते स्टार्स के ‘दिल के करीब’ वाले पकवान

Celebrities eating habits, Stars food choices, Bollywood diet secrets,
लाइफस्टाइल

चिकन धोते समय नींबू-नमक क्यों जरूरी? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Chicken health benefits, Kitchen hygiene tips,
लाइफस्टाइल

झुर्रियां और पिंपल्स को करें अलविदा! आज से ही शुरू करें ये 5 आसान स्किनकेयर रेजोल्यूशन

Dermatologist skin care tips, Indoor sunscreen benefits, Natural face glow tips
लाइफस्टाइल

ढीली पड़ती चेहरे की स्किन होगी टाइट, रोज करें ये 10 फेस योगा पोज

Face Yoga Exercises, Skin Tightening Without Surgery,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.