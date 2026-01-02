Food For Thyroid: थायरॉइड से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 5 असरदार सुपरफूड्स, कंट्रोल रहेगा वजन

Food For Thyroid: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में 'थायरॉइड' एक ऐसी बीमारी बन गई है जो हर दूसरे घर में लोगों को हो रही है। इसमें कभी अचानक वजन बढ़ने लगता है, तो कभी बॉडी में इतनी कमजोरी फील होती है कि बिस्तर से उठना भी भारी लगने लगता है। क्योंकि, हमारी गर्दन में तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि(Gland) होती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को कंट्रोल करती है। जब यह ग्रंथि सुस्त हो जाती है, तो बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो आइए जानते हैं, ऐसे 5 सुपरफूड्स के बारे में जो आपक