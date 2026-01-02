Celebrity Favorite Foods: अगर कैलोरी की चिंता न होती, तो ये सितारे दिन-रात क्या खाते ये फूड्स? जानिए आपके चहेते स्टार्स के ‘दिल के करीब’ वाले पकवान

What celebrities eat when calories don’t matter|फोटो सोर्स –Patrika.com
Celebrity Favorite Foods: जब कैलोरी गिनने की टेंशन साइड में रख दी जाए, तो सेलेब्स भी दिल खोलकर अपने फेवरेट फूड्स एन्जॉय करते हैं। हाल ही में Brut.India ने अपने इंस्टाग्राम पर कई बॉलीवुड सितारों के गिल्टी प्लेजर फूड्स शेयर किए, जिसके बाद फैंस को पता चला कि फिटनेस आइकन माने जाने वाले सेलेब्स भी पिज्जा, पास्ता और देसी खाने के बड़े शौकीन हैं। करीना कपूर से लेकर अनन्या पांडे तक, हर स्टार का एक ऐसा फूड है जिसे वे डाइट ब्रेक पर सबसे पहले चुनते हैं और यही चीज उन्हें और भी रिलेटेबल बना देती है।
करीना को घर का सादा लेकिन स्वाद से भरपूर खाना बेहद पसंद है। कड़ी-चावल, राजमा-चावल उनका ऑल-टाइम फेवरेट माना जाता है। इसके अलावा पंजाबी चिप्स और वेज मंचूरियन चाउमिन जैसी चटपटी चीज़ों के लिए भी उनका प्यार छुपा नहीं है।
माधुरी का दिल खासतौर पर महाराष्ट्रीयन स्वाद पर आता है। गणपति के समय वो खुद हाथों से मोदक बनाती हैं और उन्हें खाना भी उतना ही पसंद करती हैं। उनके लिए मोदक सिर्फ मिठाई नहीं, एक भावना है।
दिलजीत खाने के मामले में काफी देसी हैं। चिकन से बनी डिशेज़ उन्हें खूब भाती हैं, वहीं सादा पोहा भी उनकी फेवरेट लिस्ट में शामिल है। सिंपल और सोल-फूड उनका स्टाइल है।
विक्रांत को साउथ इंडियन खाना बेहद पसंद है। खासकर डोसा, जिसे वो किसी भी वक्त मज़े से खा सकते हैं।
अनन्या को चिली पनीर और मेदु वड़ा काफी पसंद है। इसके अलावा दाल-चावल जैसा कम्फर्ट फूड भी उनकी फेवरेट प्लेट में अक्सर दिख जाता है।
यूट्यूब स्टार आशीष को स्नैक्स से खास लगाव है। पॉपकॉर्न, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड उनके मूड-लिफ्टर माने जाते हैं।
तारा को बिरयानी बेहद पसंद है। बिना ज्यादा तामझाम, बस खुशबूदार और स्वाद से भरपूर बिरयानी उनके दिल के बहुत करीब है।
