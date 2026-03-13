13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Passive Euthanasia : हरीश राणा से पहले अरुणा के “इच्छामृत्यु” पर फैसला… कौन थी ये महिला, 42 साल रही कोमा में, पढ़िए पूरी कहानी

Passive Euthanasia for the First Time in India : हरीश राणा के "इच्छामृत्यु" केस के बाद 'पैसिव यूथेनेशिया' को लेकर बात हो रही है। भारत के कानूनी इतिहास का 'पैसिव यूथेनेशिया' को लेकर सबसे पहला मामला अरुणा शानबाग का था। ये महिला 42 साल तक कोमा में रही थी। आइए, अरुणा की इच्छामृत्यु वाली कहानी पढ़ते हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ravi Gupta

Mar 13, 2026

passive euthanasia for the first time in India, story of Aruna Ramchandra Shanbaug, harish rana euthanasia case,

अरुणा शानबाग की फाइल फोटो | Design - Patrika

Passive Euthanasia for the First Time in India : हरीश राणा के "इच्छामृत्यु" केस के बाद 'पैसिव यूथेनेशिया' को लेकर बात हो रही है। भारत के कानूनी इतिहास का 'पैसिव यूथेनेशिया' को लेकर सबसे पहला और बड़ा फैसला बताया जा रहा है। हरीश की कहानी वाकई दर्दनाक है। पर, ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा एक मामला 2011 में अरुणा रामचंद्र शानबाग का सामने आया था। ये महिला 42 साल तक कोमा में रही थी। आइए, अरुणा की इच्छामृत्यु वाली कहानी पढ़ते हैं।

Harish Rana Passive Euthanasia | हरीश राणा को "इच्छामृत्यु"

सर्वोच्च न्यायालय ने 13 साल से अधिक समय से कोमा में 32 साल के हरीश राणा को लाइफ सपोर्ट से हटाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले को लेकर फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया कानून बनाने को भी कहा है। साथ ही कोर्ट ने एम्स-दिल्ली को भी ये निर्देश दिया है कि लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए एक खास योजना तैयार करे।

VIDEO : Harish Rana के माता-पिता ने क्यों मांगी बेटे के लिए मौत!

Passive Euthanasia for the First Time in India | 'पैसिव यूथेनेशिया' वाली अरुणा का केस

अरुणा रामचंद्र शानबाग ये महिला मुंबई में नर्स थी। साल 1973 में सोहनलाल नाम के वॉर्ड बॉय ने रेप किया था। जिसके बाद अरुणा कोमा में चली गई थी। इस दर्द के कारण वो पूरे 42 साल तक कोमा में रहीं। इस तरह से जीवन को देखते हुए साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में इच्छामृत्यु के लिए अपील की गई थी।

अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (Aruna Ramchandra Shanbaug v. Union of India (2011)) का ये पहला पैसिव यूथेनेशिया केस था। हालांकि, कोर्ट ने फैसला तो नहीं सुनाया था, पर ये कहा कि अगर डॉक्टर और परिवार को लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकतीं तो 'पैसिव यूथेनेशिया' की मदद ले सकते हैं।

Aruna Ramchandra Shanbaug | कैसे मरी थीं अरुणा शानबाग?

कोर्ट ने इच्छामृत्यु पर भले फैसला नहीं सुनाया पर, अरुणा को एक बीमारी ने घेर लिया। अरुणा को निमोनिया हो गया। उसके बाद वो 18 मई 2015 को निमोनिया की वजह से 68 साल की उम्र में दुनिया से चल बसीं।

दुनिया में इच्छामृत्यु को लेकर क्या है कानून?

  • 2001: नींदरलैंद में इच्छामृत्यु को कानूनी स्वीकृति देने वाल पहला देश
  • 2016: कनाडा में इच्छामृत्यु को लेकर चिकित्सकीय सहायता (MAID) कानून लागू
  • अमेरिका में इच्छामृत्यु पूरे देश में वैध नहीं, लेकिन कुछ अमेरिकी राज्यों में चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु की अनुमति

ये भी पढ़ें

इच्छामृत्यु से पहले हरीश राणा के माता-पिता ने उठाया बड़ा कदम, बेटे के सभी अंग करेंगे दान
गाज़ियाबाद
इच्छामृत्यु की मंजूरी के बाद माता-पिता ने लिया भावुक फैसला

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एम्स

Supreme Court

Published on:

13 Mar 2026 01:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Passive Euthanasia : हरीश राणा से पहले अरुणा के “इच्छामृत्यु” पर फैसला… कौन थी ये महिला, 42 साल रही कोमा में, पढ़िए पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Daily Good Habits For Kidney: किडनी को लंबे समय तक रखना चाहते हैं हेल्दी? तो बस इन 5 बातों का रखें ध्यान

Daily Good Habits For Kidney
लाइफस्टाइल

LPG shortage: महंगे सिलेंडर और इंडक्शन को कहें बाय-बाय! मात्र ₹150-200 में खरीदें ये पोर्टेबल गैस कैन, जानें इस्तेमाल का तरीका

LPG shortag
लाइफस्टाइल

Bhoot Bangla 2026 : अक्षय की ‘भूत बंगला’ राजस्थान के इन 2 महलों में हुई है शूट, असल में दिखते हैं ऐसे

bhoot bangla akshay kumar, bhoot bangla 2026, bhoot bangla shoot in Jaipur, bhoot bangla shoot in Rajasthan, bhoot bangla Chomu Palace,
लाइफस्टाइल

अक्षय कुमार और मनोज बाजपेयी जैसी चाहिए फिटनेस? तो आज से ही फॉलो करें ‘ऑटोफेजी’

Benefits of Early Dinner
लाइफस्टाइल

Good Morning Friday Wishes : मां वैभव लक्ष्मी के आगमन की तैयारी: आज शुक्रवार को अपनों के साथ साझा करें खुशियों के ये अनमोल बोल

Good Morning Wishes
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.