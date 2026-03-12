इच्छामृत्यु से पहले हरीश राणा के माता-पिता ने उठाया बड़ा कदम, बेटे के सभी अंग करेंगे दान

हरीश के माता-पिता ने अदालत में शुरू से ही कहा था कि अगर इच्छामृत्यु की इजाजत मिलती है, तो उनके बेटे के जो अंग अभी काम कर रहे हैं, उन्हें दान कर दिया जाए। वे चाहते हैं कि हरीश के उपयोगी अंग उन मरीजों को मिलें जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। परिवार ने एक मीडिया हाउस को बताया कि हम चाहते हैं कि हरीश के अंग दूसरों की जिंदगी बचाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वे अपनी इस सोच पर अडिग हैं। यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं था, बल्कि अपनी पीड़ा को दूसरों की उम्मीद में बदलने की कोशिश थी।