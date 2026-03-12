इच्छामृत्यु की मंजूरी: ‘हे भगवान, लंबी उम्र नहीं… बेटे को दर्द से मुक्ति दे दो’, पीड़ा देख मां की बदली प्रार्थना

माता-पिता ने शुरुआत में बेटे के जल्द ठीक होने के लिए मंदिर-मन्नत सब कुछ किया। हर दिन यही प्रार्थना करते थे कि उनका बेटा फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन समय के साथ-साथ हरीश की हालत में सुधार नहीं हुआ और उसकी पीड़ा बढ़ती चली गई। बेटे को इस हालत में देख-देखकर माता-पिता का दर्द इतना गहरा हो गया कि उनकी प्रार्थना ही बदल गई। अब मां बेटे के लिए उसके लंबे जीवन नहीं, बल्कि इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति की दुआ करती हैं। निर्मला देवी कहती हैं कि ऐसा दिन किसी माता-पिता को न देखना पड़े, जब उन्हें अपने बच्चे की लंबी उम्र नहीं बल्कि उसके कष्टों से मुक्ति की दुआ करनी पड़े।