जुमे का दिन… और ‘सिर तन से जुदा’ करने का फैसला, एक्स-मुस्लिम को तड़पाना चाहते थे दोनों भाई, 4 मिनट में 14 वार

मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि अमरोहा के सैदनगली कस्बे के रहने वाले दोनों आरोपी भाई जीशान और गुलफाम ने हमले से पहले नमाज पढ़ा था। दोनों के पिता एक साधारण इंसान हैं और वह लकड़ी का काम करते हैं। अपने पिता के काम में दोनों आरोपी बेटे भी हाथ बढ़ाया करते थे। वहीं, इन दोनों के अलावा पिता बुनियाद के परिवार में और पांच बेटियां भी हैं। परिवार से जुड़ी जानकारी के अनुसार, बुनियाद अली ने अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी। गुलफाम परिवार में सबसे बड़ा था, जबकि जीशान सबसे छोटा बताया जा रहा है। साल 2013 में गुलफाम अमरोहा छोड़कर खोड़ा कॉलोनी इलाके में आकर बस गया था। यहां वह मंगल बाजार क्षेत्र में अली हसन नाम के व्यक्ति के घर किराए के कमरे में रहता था और वहीं से अपना कामकाज करता था।