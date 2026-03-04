Ghaziabad News: 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने मचाई तबाही, चारो तरफ मची चीख-पुकार, 150 लोगों का रेस्क्यू

इमारत में लगी आग से मचा हड़कंप
Ghaziabad Fire News: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बीरबल चौकी के पास एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में देर रात आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। यह घटना 4 मार्च की रात करीब 12 बजे हुई। आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों और इलेक्ट्रिक पैनल में लगी। जल्दी ही आग फैल गई और पूरी बिल्डिंग में घना धुआं भर गया। धुआं ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया, जिससे वहां रहने वाले लोग फंस गए। इमारत में लगभग 45 फ्लैट हैं और उस समय करीब 150 लोग अंदर थे।
रात के समय आग लगने की वजह से लोग घबराहट में इधर-उधर भागने लगे। कई लोग अपने फ्लैटों में फंस गए थे। धुएं की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांककर मदद मांग रहे थे। पूरा इलाका अफरा-तफरी से भर गया। लोग चिल्ला रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। यह देखकर आसपास के लोग भी डर गए और पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही खोड़ा पुलिस स्टेशन और दमकल विभाग सक्रिय हो गए। 8 से 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस, दमकल कर्मी और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। दमकलकर्मियों ने सीढ़ियों, लिफ्ट और खिड़कियों के जरिए एक-एक करके लोगों को बाहर निकाला। कई लोगों को धुएं से बचाने के लिए लंबी सीढ़ियां लगाई गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मेहनत लगी। आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया।
हिंडन के डीसीपी निमिश दशरथ पाटिल ने बताया कि रात 12 बजे सूचना मिली कि पांच मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी है। फायर सर्विस और पुलिस तुरंत पहुंची। बचाव कार्य जारी रहा। इमारत में 150 लोग रहते थे। किसी की मौत नहीं हुई है। 8 से 22 लोगों को मामूली चोटें और धुएं से सांस की तकलीफ आई। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक पैनल से आग लगने की आशंका है।
दमकल की तेज कार्रवाई से आग पूरी तरह बुझ गई। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब इमारत में रहने वालों को राहत मिली है। यह घटना एक बार फिर बता रही है कि इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजाम कितने जरूरी हैं। स्थानीय लोग और प्रशासन इस घटना से सबक ले रहे हैं।
