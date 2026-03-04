Ghaziabad News: 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने मचाई तबाही, चारो तरफ मची चीख-पुकार, 150 लोगों का रेस्क्यू

Ghaziabad Fire News: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बीरबल चौकी के पास एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में देर रात आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। यह घटना 4 मार्च की रात करीब 12 बजे हुई। आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों और इलेक्ट्रिक पैनल में लगी। जल्दी ही आग फैल गई और पूरी बिल्डिंग में घना धुआं भर गया। धुआं ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया, जिससे वहां रहने वाले लोग फंस गए। इमारत में लगभग 45 फ्लैट हैं और उस समय करीब 150 लोग अंदर थे।