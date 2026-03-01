मैंने भी दो बार किया हलाला और पैसे भी मिले फिर…जब EX-मुस्लिम सलीम वास्तविक ने बताई सच्चाई

EX-मुस्लिम सलीम वास्तविक ने बताया कि जब एक पति अपनी बेगम को तलाक दे देता है और फिर दोबारा से उसे वह अपनाना चाहता है तो उस महिला को हलाला करवाना पड़ता है। इसके लिए कोई मौलवी या अन्य किसी से संपर्क किया जाता है। फिर वह व्यक्ति महिला का हलाला करता है। उसके बाद उसे तलाक देना होता है। जब वह व्यक्ति तलाक दे देता है…तभी वह महिला उस व्यक्ति के साथ रह सकती है। और सबसे बड़ी बात जब तक हलाला करने वाला व्यक्ति तलाक नहीं देगा। तब तक वह महिला उसी व्यक्ति के साथ रहेगी।