पाकिस्तान कनेक्शन, मुस्लिम आर्मी से लिंक…EX मुसलमान सलीम का गला रेतने वाले दोनों सगे भाइयों का खुला राज, जीशान का एनकाउंटर

Ex Muslim Salim: गाजियाबाद के लोनी इलाके में शुक्रवार को यूट्यूबर एक्स-मुस्लिम सलीम पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सलीम का गला रेतने वाले आरोपियों में शामिल दोनों भाइयों में से पुलिस ने जीशान का एनकाउंटर कर दिया है। इसके साथ ही छानबीन में पता चला है कि जीशान और गुलफाम दोनों भाई कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम आर्मी मेहदी से जुड़े थे। जांच में इस कट्टरपंथी संगठन के साथ पाक-कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है।
इस मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि गुलफाम और जीशान, दोनों भाइयों को हत्या करने के लिए एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने उकसाया था। मिली जानकारी के अनुसार, जीशान यूट्यूब पर एक चैनल चलाता है। इसके साथ ही वह टेलीग्राम के एक ऐसे कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा हुआ था जिसमें 18,200 सदस्य जुड़े हुए हैं। पुलिस का अंदाजा है कि दोनों भाइयों को इन्हीं संगठनों से उकसाने का काम किया गया है।
एक्स-मुस्लिम यूट्यूबर सलीम पर यह जानलेवा हमला शुक्रवार को गाजियाबाद के लोनी इलाके में किया गया। पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी पहले से घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही सलीम पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने बेहद नजदीक से धारदार हथियार से सलीम का गला रेत दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जीशान को मुठभेड़ में मार गिराया है और आगे की तहकीकात कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग