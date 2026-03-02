पाकिस्तान कनेक्शन, मुस्लिम आर्मी से लिंक…EX मुसलमान सलीम का गला रेतने वाले दोनों सगे भाइयों का खुला राज, जीशान का एनकाउंटर

एक्स-मुस्लिम यूट्यूबर सलीम पर यह जानलेवा हमला शुक्रवार को गाजियाबाद के लोनी इलाके में किया गया। पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी पहले से घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही सलीम पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने बेहद नजदीक से धारदार हथियार से सलीम का गला रेत दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जीशान को मुठभेड़ में मार गिराया है और आगे की तहकीकात कर रही है।