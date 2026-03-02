2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

पाकिस्तान कनेक्शन, मुस्लिम आर्मी से लिंक…EX मुसलमान सलीम का गला रेतने वाले दोनों सगे भाइयों का खुला राज, जीशान का एनकाउंटर

Ex Muslim Salim: गाजियाबाद के लोनी में एक्स-मुस्लिम यूट्यूबर सलीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी जीशान का एनकाउंटर किया। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी भाई कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम आर्मी मेहदी से जुड़े थे और मामले में पाक-कनेक्शन की भी जांच की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Imran Ansari

Mar 02, 2026

The secret of the two brothers who killed ex Muslim Salim is revealed

Ex Muslim Salim: गाजियाबाद के लोनी इलाके में शुक्रवार को यूट्यूबर एक्स-मुस्लिम सलीम पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सलीम का गला रेतने वाले आरोपियों में शामिल दोनों भाइयों में से पुलिस ने जीशान का एनकाउंटर कर दिया है। इसके साथ ही छानबीन में पता चला है कि जीशान और गुलफाम दोनों भाई कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम आर्मी मेहदी से जुड़े थे। जांच में इस कट्टरपंथी संगठन के साथ पाक-कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है।

पाकिस्तानी ने उकसाया तो रेत दिया गला!

इस मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि गुलफाम और जीशान, दोनों भाइयों को हत्या करने के लिए एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने उकसाया था। मिली जानकारी के अनुसार, जीशान यूट्यूब पर एक चैनल चलाता है। इसके साथ ही वह टेलीग्राम के एक ऐसे कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा हुआ था जिसमें 18,200 सदस्य जुड़े हुए हैं। पुलिस का अंदाजा है कि दोनों भाइयों को इन्हीं संगठनों से उकसाने का काम किया गया है।

सलीम का गला रेत दिया

एक्स-मुस्लिम यूट्यूबर सलीम पर यह जानलेवा हमला शुक्रवार को गाजियाबाद के लोनी इलाके में किया गया। पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी पहले से घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही सलीम पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने बेहद नजदीक से धारदार हथियार से सलीम का गला रेत दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जीशान को मुठभेड़ में मार गिराया है और आगे की तहकीकात कर रही है।

ये भी पढ़ें

‘खामेनेई की हत्या…अमेरिका की दादागिरी’, दिल्ली में AIIA के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने की वर्ल्ड कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग
नई दिल्ली
Sajid Rashidi demands trial in the World Court for Khamenei's murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 12:36 pm

Published on:

02 Mar 2026 12:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / पाकिस्तान कनेक्शन, मुस्लिम आर्मी से लिंक…EX मुसलमान सलीम का गला रेतने वाले दोनों सगे भाइयों का खुला राज, जीशान का एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ऑफिस में घुसकर गला रेतने की कोशिश, पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी ढेर

गाज़ियाबाद

यति नरसिंहानंद बोले- खामनेई मानवता के शत्रु थे, हमारे देश में भी कई खामनेई…लेकिन हमारे पास नेतन्याहूं नहीं

गाज़ियाबाद

कौन हैं सलीम, जिनके लिए CM योगी ने कहा- हमलावरों को छोड़ेंगे नहीं, 14 चाकू के निशान…गला रेतने की कोशिश

CM Yogi takes a stand for those who attacked Salim Swatik
गाज़ियाबाद

इस्लाम के खिलाफ बोलता था यूट्यूबर सलीम वास्तिक, दिनदहाड़े बदमाशों ने मारे 14 चाकू, अब योगी करेंगे इंसाफ!

लोनी में दिनदहाड़े यूट्यूबर पर 14 वार!
गाज़ियाबाद

नेशनल हाईवे पर लिखा ‘मुसलमानों के लिए रोड नहीं’ पिंकी चौधरी बोले- ‘जिहादी टैक्स नहीं देते, उन्हें सड़क का हक नहीं’

hindu raksha dal
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.