US-IRAN War : मेरे बेटे का कुछ पता नहीं…बात हुई थी तो बोला था- हम डरे हुए हैं मिसाइलें गिर रहीं

उन्होंने बताया कि शुरुआत में परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। बाद में जब एम्बेसी के अधिकारी वहां पहुंचे तो बातचीत शुरू हुई और केतन रोज फोन करने लगा। परिवार का कहना है कि ईरान में स्थिति बहुत खराब है और वहां हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। उनके मुताबिक, यह उनके लिए बहुत डरावना समय है क्योंकि वे नहीं जानते कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं।