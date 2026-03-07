VIDEO: इफ्तार पार्टी में लात-घूंसों की बरसात, प्रधानी उम्मीदवार आमने-सामने… घंटेभर बरसे पत्थर, 10 के सिर फटे

आपको बता दें कि नाहाली गांव का है, जहां शाम के वक्त इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों में लंबे समय से खटपट थी, लेकिन जब एक साथ बैठे तो मामला बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि पार्टी में शामिल होने को लेकर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और फिर हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ ही देर में लाठी-डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट होने लगी। इस दौरान करीब 10 लोगों के सिर फट गए, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है और हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल के साथ पीएसी (PAC) तैनात कर दी गई है। चीख-पुकार और अफरा-तफरी के बीच गांव की गलियां कुछ ही पलों में रणक्षेत्र में बदल गईं।