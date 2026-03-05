5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘लिव-इन रिलेशनशिप विवाह के समान’, कपल को पुलिस सुरक्षा देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो बालिगों को परिवार या अन्य लोगों की धमकियों से सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है। जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही लिव-इन रिश्ता कानूनी रूप से शादी न हो, लेकिन कई मामलों में इसे विवाह के समान माना जा सकता है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 05, 2026

Delhi High Court: लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव-इन में साथ रहने वाले दो बालिगों को परिवार या अन्य लोगों की धमकियों से सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही ऐसा रिश्ता कानूनी तौर पर शादी न हो, लेकिन कई मामलों में यह विवाह जैसा ही माना जा सकता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति Saurabh Banerjee की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें एक कपल ने महिला के पिता से मिल रही कथित धमकियों के कारण पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।

वयस्कों को अपने जीवनसाथी चुनने का अधिकार

अदालत ने कहा कि भारत में विवाह या रिश्ते की मूल भावना दो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच संबंध पर आधारित होती है। ऐसे में किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, पंथ या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अधिकार में दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत हर बालिग को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने की स्वतंत्रता है।

2024 से रिलेशनशिप में है कपल

याचिका में बताया गया कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और साल 2024 से आपसी सहमति से रिलेशनशिप में हैं तथा फिलहाल साथ रह रहे हैं। कपल ने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने के लिए 17 फरवरी 2026 को लिव-इन रिलेशनशिप अनुबंध भी किया था। हालांकि युवती के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे और कथित तौर पर उन्हें धमकियां दे रहे थे।

रिश्ते में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं

अदालत ने कहा कि जब दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रहने का फैसला करते हैं तो परिवार, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को उनके रिश्ते में दखल देने या धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

जरूरत पड़ने पर पुलिस से ले सकते हैं मदद

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि अगर उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस होता है तो वे संबंधित थाने के एसएचओ या बीट कांस्टेबल से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस को कानून के अनुसार उन्हें आवश्यक सुरक्षा और सहायता प्रदान करनी होगी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर कपल अपना निवास स्थान बदलता है तो उन्हें तीन दिनों के भीतर संबंधित थाना को इसकी जानकारी देनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

ये भी पढ़ें

‘प्रमोशन न मिले, नेता नाराज हों तो भी न डरें जज’, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की बड़ी नसीहत
नई दिल्ली
Supreme Court judge Justice BV Nagarathna gave advice to the judges

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Updated on:

05 Mar 2026 05:41 pm

Published on:

05 Mar 2026 05:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘लिव-इन रिलेशनशिप विवाह के समान’, कपल को पुलिस सुरक्षा देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

शॉपिंग पर 60 हजार, कॉफी और खाने पर भी हजारों खर्च…‘साउथ दिल्ली गर्ल’ ने बताया एक महीने में कहां उड़ाए 4 लाख

South Delhi girl reveals where she spent Rs 4 lakh in a month
नई दिल्ली

गरीबों को मुफ्त इलाज न मिलने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के 51 अस्पतालों को भेजा कंटेम्प्ट नोटिस

Supreme Court issues contempt notice to 51 hospitals in Delhi
नई दिल्ली

‘प्रमोशन न मिले, नेता नाराज हों तो भी न डरें जज’, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की बड़ी नसीहत

Supreme Court judge Justice BV Nagarathna gave advice to the judges
नई दिल्ली

रंग लगाने के बहाने घर में घुसे बदमाश, कारोबारी के परिवार को बनाया बंधक… तमंचे की नोक पर की लूटपाट

Miscreants looted people in Aligarh UP on the pretext of playing Holi
नई दिल्ली

HPV Vaccine : “बांझ बना सकती है ये वैक्सीन”, लड़कियों को Free में दिए जा रहे इस टीका का सच जानिए

HPV vaccine myths and facts, hpv vaccination se banjhpan hota hai, HPV vaccine free in India,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.